Датские исследователи создали бесполый голос для голосового помощника

Голосовой помощник с голосом неопределенного пола разработали в датском креативном агентстве Virtue Nordic, а над самим созданием трудились психологи, лингвисты и звукорежиссеры, сообщает телеканал "360".

Meet Q, the first genderless digital voice assistant. The linguists, technologists, and sound designers behind Q hope to pressure the tech industry into acknowledging that gender isn’t necessarily binary, a matter of man or woman, masculine or feminine. 1/ https://t.co/ImWmUt1vkr pic.twitter.com/HF8QYKSNGj