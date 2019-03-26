Датские исследователи создали бесполый голос для голосового помощника

Голосовой помощник с голосом неопределенного пола разработали в датском креативном агентстве Virtue Nordic, а над самим созданием трудились психологи, лингвисты и звукорежиссеры, сообщает телеканал "360".

Meet Q, the first genderless digital voice assistant. The linguists, technologists, and sound designers behind Q hope to pressure the tech industry into acknowledging that gender isn’t necessarily binary, a matter of man or woman, masculine or feminine. 1/ https://t.co/ImWmUt1vkr pic.twitter.com/HF8QYKSNGj — WIRED (@WIRED) 11 марта 2019 г.

"Знакомьтесь — это Q, первый бесгендерный цифровой голосовой помощник. Лингвисты, технологи и звукорежиссеры, внедряя Q, надеются на понимание, что пол — это не обязательно двоичное понятие. Бывают не только мужчины или женщины", — сказано в сообщении разработчиков.

Как указано на сайте Wired, не все люди идентифицируют себя с мужчинами или женщинами. Такие пользователи голосового помощника могут захотеть, чтобы и ассистент отражал их личность и разговаривал с ними голосом неопределенного пола.

Созданием нейтрального голоса руководила лингвист из Копенгагенского университета Анна Йонгенсен. За основу разработки были взяты аудиозаписи, которые независимым участникам эксперимента предлагалось оценить как образцы мужского или женского голоса.