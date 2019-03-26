Социологи объяснили, почему красивые женщины редко бывают начальницами

Американские ученые заявили, что ослепительным красоткам можно не надеяться на высокие посты, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Sex Roles

Социологи назвали причину, по которой среди руководителей высшего и среднего звена редко встречаются привлекательные женщины. Оказалось, что чрезвычайно красивые дамы воспринимаются представителями обоих полов как подсознательная угроза для жизни и здоровья.

"Это бывает важно в тех случаях, когда нам приходится оценивать то, насколько мы готовы им доверять и верить в то, что они говорят", — отметила Леа Шеппард из университета штата Вашингтон в Пулмане.

При этом, как отмечается, ранее ученые из Великобритании заявили, что красивые люди часто обладают большим IQ, чем их непривлекательные коллеги, поэтому могут достигать более высоких позиций по службе. Шеппард отметила, что такой вывод их британских коллег как минимум не сочетается с тем, что подавляющее большинство руководителей организаций не могут похвастаться красотой, независимо от их пола.