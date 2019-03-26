Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал историю с увольнением из-за фотографии барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, пишут "Новости Алтая".

"Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на прием. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии", — отметил Костенко.

Он также подчеркнул, что педагог и спорт — это не просто совместимо, но и необходимо: "Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт. Уверен, что противоречия между поколениями были есть и будут. В таких ситуациях призвал бы быть друг к другу более терпимыми и сохранять выдержку."

"Осуждать иные мнения, в том числе директора 13-й школы впрочем не берусь. В любом инциденте нужно объективно разбираться. Часто эмоции бывают выше разумных решений", — добавил Костенко.

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". Имеет много наград. Ранее она сделала фото на озере Пионерское в поддержку зимней Универсиады в Красноярске. Сделано это было, как отмечает сама Татьяна, по поручению администрации города и спорткомитета. После этого, по ее словам, в школе на нее была организована травля, инициатором которой стала мать одного из учеников, которую поддержала администрация учебного учреждения в лице, как минимум, директора и завуча — об этом ранее также рассказывала Татьяна. Результатом недопонимания стало увольнение педагога.