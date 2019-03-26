По итогам 2018 года ВТБ в Алтайском крае нарастил основные показатели, особенно в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, а в розничном направлении продемонстрировал рекордный рост объемов ипотеки, – рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года.



В 2018 году совокупный кредитный портфель в Алтайском крае составил 50 млрд рублей (на 14% больше по сравнению с результатом за 2017 год), а привлеченных средств – 40 млрд рублей (+17%).



Кредитный портфель преобладает над объемом привлеченных средств, – рассказал Сергей Никулин.



Розничный кредитный портфель достиг 33,7 млрд рублей. Из них кредиты наличными составили 14,6 млрд рублей (+25%), ипотечные кредиты – 16,6 млрд рублей, автокредитование – 1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц края за год вырос на 9% – до 23 млрд рублей.



Значительно увеличилась выдача кредитных средств жителям Алтайского края. Всего было предоставлено 19 млрд рублей, что на 45% больше, чем в 2017 году. Из них большую часть – 10,5 млрд рублей – занимают кредиты наличными.



Ипотека побила все рекорды: ее объем вырос на 56%, а всего на улучшение своих жилищных условий жители Алтайского края получили 8 млрд рублей. Свыше 5,5 тысячи алтайских семей смогли приобрести квартиры с помощью кредитов банка ВТБ.



Увеличился также кредитный портфель корпоративного бизнеса. За год он вырос на треть и достиг 16,4 млрд рублей. По словам Сергея Никулина, на этот показатель во многом повлияло участие в основных программах государственной поддержки совместно с Корпорацией МСП, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза РФ, объем портфеля госпрограмм в банке составил 1,6 млрд рублей: "Мы видим, что бизнес считает вложения в реальный сектор экономики и производство рентабельным и интересным, – пояснил он.



Также ВТБ продолжил развивать цифровые сервисы. Один из них – это площадка "ВТБ Бизнес коннект", которая помогает размещать свои товары на ведущих маркет-плейсах: ebay, Aliexpress, Alibaba и Amazon (и-бэй, Алиэкспресс, Алибаба, Амазон).



Объединение розничной и корпоративной сетей в регионах под один бренд положительно отразилось на результатах нашей работы. Мы усилили работу с компаниями малого и среднего бизнеса, особенно в сфере возведения объектов жилого и коммерческого назначения, перерабатывающего производства, пищевой промышленности. В розничном сегменте наиболее динамично росли выдачи ипотеки и кредитов наличными – более чем в 1,5 раза, – отметил Сергей Никулин.