Дом мёда спешит на помощь: восполняем дефицит белка и заменяем сладкое

У каждого человека наступает момент, когда хочется сладкого, но в то же время не хочется употреблять продукты, влияющие на здоровье и фигуру. Но выход есть – "Халвинка". Это продукт, состоящий из натурального Алтайского меда и отжатых от масла ядер подсолнечника, определенных сортов без ГМО, путем холодного отжима на дубовом прессе, в процессе которого сохраняются все полезные вещества. Многие придерживаются Великого поста, а "Халвинка" – отличная альтернатива сладкому, а также способствует восполнению дефицита белка.

Выбирая продукт на прилавках магазинов, люди все чаще делают акцент на калькулятор жиров, белков и углеводов, но и здесь "Халвинка" не подводит. Она богата белком (42 г), углеводами (50,6 г) и содержит очень мало жира (9,1 г) – для тех, кто задумывается над правильным питанием. "Халвинка" доступна каждому – ее стоимость составляет от 55 до 72 руб.

Уникальная медово-подсолнечная композиция с семенем льна "Халвинка" – это натуральный энергетический комплекс минералов, аминокислот и протеина, который способствует восстановлению сил, энергии, является ценным строительным материалом для клеток организма. Кроме того, "Халвинка" имеет следующий ряд полезных свойств: нормализуют работу печени; улучшает состояние кожных покровов, волос; жирные Омега-3 кислоты способствуют разжижению крови, предотвращают развитие тромбоза; предотвращает воспалительные процессы в организме; улучшает память; снижает уровень холестерина в крови; укрепляет иммунную систему; восстанавливает минеральный баланс организма; положительно сказывается на работе сердечной мышцы, нормализуют артериальное давление; улучшает работу пищеварительной системы; способствует очищению организма от шлаков и т.д.

Для улучшения полезных свойств Дома меда добавляет в подсолнечник цельное семя льна – мощный сорбент, по своим свойствам не уступающий активированному углю, и в отличие от искусственных сорбентов сохраняет и укрепляет клетки мозга. Семя кунжута имеет насыщенный витаминно-минеральный состав, защищает и омолаживает клетки, помогает организму снимать последствия стресса и напряжения. Семя тыквы богато органическими кислотами, минеральными солями, витаминными и другими полезными веществами для организма. Цельный кедровый орех и грецкий орех являются ценнейшим и основополагающим строительным материалом для функционирования и формирования клеток мозга, костей, а также нервных клеток. Изюм – это источник калия, имеет мочегонное действие, выводит из организма токсичные вещества, лишнюю жидкость.

Эффективность "Халвинки" в получении комплекса витаминов неоспорима.

Продукция изготовлена в соответствии c СТО 88958366-005-2016 "КОМПОЗИЦИЯ МЕДОВО-ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ "ХАЛВИНКА"

Срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления.

Дом мёда

Халвинка