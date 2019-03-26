Минобороны сообщило о гибели троих российских военных в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами, который произошел в конце февраля, сообщает Минобороны России.
Военные, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, попали в засаду группы боевиков.
Личности нападавших удалось установить. В результате группу, состоящую из 30 боевиков, уничтожили.
"Тела погибших военнослужащих доставлены в Российскую Федерацию", – отметили в Минобороны.
Комментарии
Так террористов же победили! Уже три раза!!! А наши гибнут! Как так?
Это "партизанские" террористы, у нас вон "лесные братья" после войны ещё лет десять бегали.
Наши военные воюют?
Наши военные воюют?
Нет! Глазки строят!