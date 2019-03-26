Первый долларовый триллионер может появиться на Земле к 2040 году

Космическая индустрия уже к 2040 году может принести одному очень удачливому бизнесмену его первый триллион долларов, а претендентов пока три – Илон Макс, Ричард Брэнсон и Джефф Безос, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Star.

Эксперты подсчитали, что первый 1 000 000 000 000 долларов человек сможет заработать к 2040 году. И вероятнее всего его бизнес будет связан с космической отраслью. Это может быть отправка туристов за пределы планеты Земля, а в далекой перспективе и добыча полезных ископаемых из астероидов или же колонизация планет.

Что такое триллион? Это число с двенадцатью нулями, и если каждый доллар из этой суммы представить в виде классической монеты, вес которой равняется восьми граммам, то получится, что самый богатый человек планеты владеет состоянием в 8 млн тонн металлических денег.

Джефф Безос. 24 ноября 2017 года его состояние было оценено в 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордом для планеты Земля. К 16 июля 2018 года агентство Bloomberg определило, что бизнесмен владеет уже 150 миллиардами долларов. По данным на 4 марта 2019 года Безос по-прежнему остается богатейшим мужчиной планеты. Сейчас его состояние (по версии Forbes) составляет около 131 миллиарда долларов.

В 2000 году он основал собственную аэрокосмическую компанию Blue Origin. Тестовые полеты были начаты в 2015 году, а к концу 2018 года планировалось запустить регулярные суборбитальные полеты для туристов на коммерческой основе. Пока этого не случилось, но Blue Origin продолжает работать в данном направлении.

Илон Маск. На данный момент его состояние оценивается приблизительно в 20 миллиардов долларов. В 2002 году Маск основал SpaceX – компанию, которая частично разрабатывает серии ракет-носителей и является коммерческим оператором космических систем. С декабря 2008 года SpaceX сотрудничает с NASA. Контракт предполагал 12 запусков ракет-носителей Falcon 9, а также космического корабля Dragon к Международной космической станции. В январе 2016 года Илон Маск сделал громкое заявление: SpaceX станет первой компанией, которая доставит человека на Марс. Это произойдет в 2020-2025 годах.

Параллельно Илон Маск зарабатывал на производстве электромобилей (Tesla), энергетике (SolarCity), строительстве тоннелей (The Boring Company), вкладывал деньги в развитие искусственного интеллекта (OpenAI). Он основал нейротехнологическую компанию (Neuralink), которая когда-нибудь выпустит имплантированный нейрокомпьютерный интерфейс.

Ричард Брэнсон. По данным на начало 2019 года его состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов. С 1984 по 2000 год на счету Брэнсона несколько начинаний, которые оборачивались то успехом, то провалом. В 1996 году он попробовал себя в аэроперевозках, в 1997 году – в железнодорожном бизнесе. К 2004 году он наконец добрался и до космоса. Появилась компания Virgin Galactic, которая разработала технологию, легшую в основу корабля SpaceShipOne. Брэнсон запланировал сделать доступными для пассажиров суборбитальные космические полеты.

Как отмечают эксперты, тот факт, что Безос значительно богаче двух своих "конкурентов" в гонке к триллиону, совсем не означает его победу. И Безос, и Брэнсон, и Маск много лет вкладывают баснословные суммы в коммерческое исследование космического пространства. Сейчас ни один эксперт точно не сможет назвать, кому эти вложения принесут наибольшую прибыль и кому из них вообще повезет стать первым в области коммерческой космонавтики.