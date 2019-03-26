Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports в своем Twitter опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с президентом США Дональдом Трампом.

.@JohnCarlson74 and @Kuzya92 each got a special shout out for their success in the playoffs pic.twitter.com/ZmtFHDyz9f — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 25 марта 2019 г.

На встрече присутствовали игроки хоккейного клуба Washington Capitals. Еще один россиянин Евгений Кузнецов получил особую похвалу от Трампа, который протянул ему свою руку.

В 2018 году "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории клуба завоевала Кубок Стэнли. Трамп назвал Овечкина "настоящей суперзвездой" и отметил, что его игра была "блистательной".

Овечкин заявил, что команда вновь попытается стать чемпионами. Трамп пожелал им удачи.

В ноябре 2017 года Овечкин создал общественное движение Putin Team ("Команда Путина").