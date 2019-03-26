Замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заявил, что методика расчета регионального прожиточного минимума пенсионера будет закреплена постановлением правительства России. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть 27 марта, пишет "Парламентская газета".

Как уточнил Пудов, в настоящее время методика расчета направлена в регионы в виде рекомендаций за подписью замминистра. Как результат, по данным Минтруда, субъекты не всегда ее досконально придерживались: около 30 регионов прожиточный минимум пенсионеров искусственно занижали.

Если Совфед одобрит закон о перерасчете пенсий малообеспеченным пенсионерам, в том числе закрепляющий обязанность кабмина утвердить четкие правила расчета прожиточного минимума пенсионера, то методика расчета данной величины будет закреплена постановлением правительства России.

Закон о перерасчете пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх величины прожиточного минимума был разработан правительством во исполнение поручения президента Владимира Путина, озвученного 20 февраля в послании Федеральному собранию.

При этом ко второму чтению документа в Госдуме депутаты подготовили поправку, поручающую правительству утвердить единые и обязательные к исполнению правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах.