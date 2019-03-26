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Цену шампанского хотят повысить на четверть из-за роста акцизов, НДС и тарифов

, ИА "Амител"
Это будет способствовать защите отечественного производителя и развитию виноградарства и виноделия в России
Меры предложены в связи с увеличением ставок акциза, НДС и тарифов / Фото: 1zoom.ru

Меры предложены в связи с увеличением ставок акциза, НДС и тарифов / Фото: 1zoom.ru

Минимальная розничная цена игристого вина (шампанского) в России может повыситься со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, согласно подготовленному Минфином документу, предлагается поднять минимальную отпускную цену завода-производителя до 143 рублей вместо 115 рублей, минимальную оптовую цену – до 172 рублей вместо 133 рублей.

Эти меры предложены в связи с увеличением с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введением помарочного учета, изменением цены федеральных специальных марок, стоимости винограда, используемого в качестве сырья для производства виноматериалов, а также комплектующих.

Отмечается, что это поможет в борьбе с оборотом нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции. Минимальные цены на игристые вина устанавливаются в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке, подчеркнули в Минфине.

В ведомстве также полагают, что предложенные меры позволят "создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию" и увеличить поступления в бюджет России. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, как планирует Минфин, указанные меры будут способствовать защите отечественного производителя и развитию виноградарства и виноделия в России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.03.2019 09:34
- гость -

Минимальная розничная цена игристого вина (шампанского) в России может повыситься со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра...
Отмечается, что это поможет в борьбе с оборотом нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции.

а то, привлекательность бутлегерства игристыми винами надо повышать ))
больше минимальная цена легального пойла - больше выхлоп при реализации фальсификата
аксиома, с так думаю...

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26.03.2019 09:37
- гость -

Не понял, как повышение цены поможет вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию? Насчет пополнения бюджета (чьего-нибудь кармана), тут соглашусь.

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