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Виктор Томенко рассказал Мутко о реализации жилищных нацпроектов на Алтае

, ИА "Амител"
Алтайский край входит в число регионов с наименьшим количеством проблемных домов, строящихся за счет средств граждан
Томенко отметил, что с каждым объектом будут работать в индивидуальном режиме / Фото: nia-altay24.ru

Томенко отметил, что с каждым объектом будут работать в индивидуальном режиме / Фото: nia-altay24.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 25 марта, принял участие в совещании, которое провел зампред правительства России Виталий Мутко, сообщается на официальном сайте региона. Рассматривались вопросы реализации проектов "Ипотека" и "Жилье", а также реализация проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

В ходе совещания Мутко отметил необходимость усиления работы в части реализации национальных проектов: "Это серьезная реформа и предстоит много работы, рассчитываем на активное взаимодействие всех сторон процесса". Также он подчеркнул, что комплексный подход необходимо использовать и при решении амбициозных задач по программам переселения и благоустройства.

В свою очередь Томенко доложил о реализации проектов на территории края: "В рамках реализации регионального проекта "Жилье" в Алтайском крае к 2024 году необходимо увеличить количество ежегодно вводимого жилья до 954 тысяч кв. метров. Всего за 7 лет планируется ввести в эксплуатацию почти 5,6 миллиона кв. метров жилья, что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. За 2018 год у нас в крае введено в эксплуатацию 786,1 тысячи кв. метров жилья. Показатель, доведенный Минстроем России на 2018 год (684 тысячи кв. метров), выполнен на 115%".

Губернатор также отметил, что сегодня Алтайский край входит в число субъектов России с наименьшим количеством проблемных домов, строящихся за счет средств граждан. "Тем не менее мы считаем, что переход на проектное финансирование жилищного строительства приведет к повышению качества выполняемых строительными организациями работ и позволит минимизировать риски долевого строительства. Сегодня в крае 30 домов потенциально подпадают под действие новой методики. С каждым объектом будем работать в индивидуальном режиме", – заверил Томенко.

Докладывая о региональном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", Томенко отметил, что до осени 2025 года расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. "В проект программы включено 238 многоквартирных домов общей площадью 113,5 тысячи кв. метров, в которых проживают 7,3 тысячи человек. Кроме того, за счет средств краевого бюджета в 2019 году будет расселено 30 аварийных домов общей площадью 10,7 тысячи кв. метров, где проживает более 700 человек", – сообщил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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