Захарова попросила американского журналиста извиниться перед русскими

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook порекомендовала американскому журналисту Фариду Закарии извиниться перед русскими, американцами и президентом США Дональдом Трампом.

9 ноября 2017 года на YouTube появилось видео, в котором Закария рассуждает о "сговоре Трампа с русскими". Захарова разместила данное видео, чтобы продемонстрировать, как "производится крупный фейк-контент" и "работает американская пропаганда".

"На мой взгляд, ему, и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими – за бесконечное обливание грязью, перед американцами – за тупую одноколейную пропаганду. А уже потом возвращаться в эфир со своими "выводами и прогнозами", – написала Захарова.

В воскресенье, 24 марта, были опубликованы выводы Роберта Мюллера по итогам расследования "причастности" России к выборам президента США. Спецпрокурор заявил, что вмешательство имело место быть. Якобы российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы". Однако, как отметил Мюллер, ни сам Трамп, ни члены его избирательного штаба в сговоре с Россией не состояли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты расследования спецпрокурора США о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, посоветовал Вашингтону больше не искать черных кошек в темной комнате.