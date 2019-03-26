Более 309 млрд рублей выделят на развитие Крыма до 2020 года

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что в феврале 2019 года была утверждена госпрограмма по развитию экономики Крыма и Севастополя – общий объем финансирования на ближайшие два года составляет более 309 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

"В первый год будет выделена половина предусмотренных средств", – рассказала Афанасьева на конференции, посвященной пятилетию крымской весны.

При этом, по ее мнению, развитие Крыма в условиях санкций – возможность использовать уникальный потенциал и неординарные подходы.

"Драйверами крымской экономики могут стать такие сферы, как сельское хозяйство, судоремонт и судостроительство, рыболовство", – считает Афанасьева.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для региона, доходы в бюджет республики выросли в два раза, а объем промышленного производства – в полтора раза, расходы на социальную сферу – вдвое.

Афанасьева добавила, что сегодня в Крыму "происходит оперативное решение задач, на которые у многих регионов уходят десятилетия". Сенатор отметила тесные отношения Крыма с Краснодарским краем, хорошее взаимодействие с Карелией, Бурятией, Москвой.

Она напомнила, что президент подписал законы, которые продлевают до 2020 года "переходный период", необходимый для адаптации Крыма и Севастополя к российским правоотношениям.

"Продление переходного периода на один год налагает особую ответственность на органы власти. Тем серьезнее стоит вопрос подбора квалифицированных кадров для законодательной деятельности", – заключила Афанасьева.