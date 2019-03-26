Более 309 млрд рублей выделят на развитие Крыма до 2020 года

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что в феврале 2019 года была утверждена госпрограмма по развитию экономики Крыма и Севастополя – общий объем финансирования на ближайшие два года составляет более 309 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".
"В первый год будет выделена половина предусмотренных средств", – рассказала Афанасьева на конференции, посвященной пятилетию крымской весны.
При этом, по ее мнению, развитие Крыма в условиях санкций – возможность использовать уникальный потенциал и неординарные подходы.
"Драйверами крымской экономики могут стать такие сферы, как сельское хозяйство, судоремонт и судостроительство, рыболовство", – считает Афанасьева.
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для региона, доходы в бюджет республики выросли в два раза, а объем промышленного производства – в полтора раза, расходы на социальную сферу – вдвое.
Афанасьева добавила, что сегодня в Крыму "происходит оперативное решение задач, на которые у многих регионов уходят десятилетия". Сенатор отметила тесные отношения Крыма с Краснодарским краем, хорошее взаимодействие с Карелией, Бурятией, Москвой.
Она напомнила, что президент подписал законы, которые продлевают до 2020 года "переходный период", необходимый для адаптации Крыма и Севастополя к российским правоотношениям.
"Продление переходного периода на один год налагает особую ответственность на органы власти. Тем серьезнее стоит вопрос подбора квалифицированных кадров для законодательной деятельности", – заключила Афанасьева.
Комментарии
А мы так и имеем: аварийный старый мост, дорогу до Новосибирска, которую делают уже лет 10 и та к доделать не могут, дорогу смерти в сторону Бийска... Когда для Сибири деньги будут в бюджете страны?
Почему территория курортов, которая может сама себя обеспечивать сидит на шее нахлебником, все вкладывают и вкладывают в ее развитие? Может потому, что кому то выгодно бюджетные деньги списывать?
Крым - утопия. Блокада санкциями, вода перекрыта артезианские скважины засаливаются. Общем -чемодан без ручки, от этой обузы вся страна страдает
кому-то выгодно пилить бюджет и пускать пыль всему миру, что Крым с нами живет круче, чем жил с Украиной. А что в Сибири дорог нет и мосты старые - так это всему миру не видно
> кому-то выгодно пилить бюджет и пускать пыль всему миру, что Крым с нами живет круче, чем жил с Украиной. А что в Сибири дорог нет и мосты старые - так это всему миру не видно
федеральные дороги в Сибири вполне себе в не плохом состоянии, мостов новых понастроено не мало, в одном Горном Алтае после паводвков работы на годы вперёд, аварийное состояние старого моста в Барнауле - заслуга местных управленцев, причём здесь Москва и Крым?
И да, Крым сейчас с точки зрения инфраструктуры живёт круче чем с Украиной... это факт
"И да, Крым сейчас с точки зрения инфраструктуры живёт круче чем с Украиной... это факт", а за чей счет?
> "И да, Крым сейчас с точки зрения инфраструктуры живёт круче чем с Украиной... это факт", а за чей счет?
за федеральный, естественно, сколько в него твоих денег упало? Копейки?
> "И да, Крым сейчас с точки зрения инфраструктуры живёт круче чем с Украиной... это факт", а за чей счет?
прежде чем начать жить на "свои" нужно ж отремонтировать всё то, что так любезно Украина делала для Крыма, решить кучу проблем, которые любящая Украина и не собиралась решать, в идеале, договориться с ЛЮбящей Украиной о снятии санкций с жителей Крыма, они в чём виновны? Почему им то жизнь испортили? Куча вопросов к властям украины, если рассматривать ситуацию чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции выженной земли и мы её как-то потом используем.... как с Донбассом.