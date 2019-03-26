В 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест, сообщает RT со ссылкой на Минобрнауки.

В частности, для бакалавров и специалистов планируется увеличение бюджетных мест в таких областях, как "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки". Бюджетных мест также должно стать больше для магистров направлений "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".

Ранее сообщалось, что к 15 мая 2019 года Минпросвещения и Минобрнауки России по результатам конкурса распределят между вузами и профучилищами места для студентов на 2020/21 учебный год, где подготовка будет вестись за счет федерального бюджета.

Также сообщалось, что абитуриентам, окончившим школу до 1 января 2009 года, могут разрешить поступать на программы бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний, утвержденных вузами.

Согласно законопроекту, вступительные испытания смогут сдать и граждане, у которых есть дипломы о среднем профессиональном и высшем образовании. При желании все эти лица смогут поступать в вузы и по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).