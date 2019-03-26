Почти половина россиян в 2019 году назвали Олимпиаду в Сочи событием мирового значения, сообщает RT со ссылкой на исследование ВЦИОМ, приуроченное к пятилетию проведения Игр в России.

Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля. Там же проходили зимние Паралимпийские игры – с 7 по 16 марта 2014 года.

Спустя пять лет Олимпиада в Сочи по-прежнему воспринимается как престижное событие мирового значения – так ответили 45% опрошенных. 44% заявили, что это повод для гордости за страну и спортсменов.

На 23% по сравнению с 2013 годом выросло число тех, кто отметил пользу для страны от проведения Олимпиады в России – 79% респондентов.

Участники опроса также назвали положительные последствия Олимпиады: 24% респондентов отметили благоустройство Сочи, ремонт дорог и реконструкцию аэропорта, 22% заявили, что Олимпиада способствовала признанию России на мировом уровне и улучшению ее имиджа, еще 12% отметили рост туристической привлекательности региона.

Треть опрошенных (33%) уверены в том, что Игры дали толчок к развитию спорта в стране. В 2014 году таковых было 40%.

Опрос был проведен 13 марта 2019 года. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.