В Барнауле подозрительные люди ходят по подъездам и навязывают гражданам замену установленных электросчетчиков. Многие соглашаются. Но после замены электросчетчика его хозяина ждут неприятные сюрпризы. Во-первых, он узнает, что стоимость такого прибора в других компаниях в два раза ниже, а во-вторых, за самовольное снятие пломб "Барнаульской сетевой компании" абонент штрафуется. Есть еще один "побочный эффект": чаще всего новый установленный электросчетчик рассчитан на дифференцированный тариф, который большинству горожанам не выгоден.

Что происходит и как себя защитить разбирался Amic.ru.

"Подарок" на 8-е Марта

Пенсионерка Любовь Радина недавно оправилась от инфаркта. На 8-е Марта дети подарили ей деньги, и она собиралась порадовать себя обновками: прикупить что-нибудь к весне.

Однако после праздников к ней в дверь позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником горэлектросети, даже быстро показала какой-то документ, который пенсионерка рассмотреть не успела. Женщина подошла к счетчику и сообщила, что у него вышел срок поверки и прибор пора менять. Предложила поменять сразу же, так как "уже скоро счетчики подорожают". За все про все запросила около шести тысяч рублей.

"Раз надо, значит надо. Я и не помню, когда срок у счетчика выходит. У меня этим раньше муж занимался. Я и согласилась", – рассказывает Радина.

Женщина вызвала помощника, который пришел через несколько минут уже со счетчиком. Мужчина начал возиться в щитке, а дама заполняла документы, в числе которых "гарантийный талон на работу оборудования".

После завершения работы и получив деньги, пенсионерке сказали, что теперь ей надо обратиться в БСК, чтобы поставить прибор на учет. Любовь Радина пошла в БСК на следующий же день и там узнала, что оказалась обманута.

"Мне сотрудница говорит: что же вы наделали-то, зачем вы их впустили, зачем послушали? Пломбы у вашего счетчика снимать имели право только мы. Теперь вам штраф грозит. Да и стоит такой счетчик, как оказалось, в два раза дешевле. И не нужен мне был такой совсем, так как тариф у него непонятный какой-то. Как теперь с ним разбираться?" – переживает женщина.

"На сайте Барнаульской сетевой компании представлены приборы учета, указаны и цены. Так, приборы учета по одноставочному тарифу, или, как их называют в народе "обычные счетчики" стоят около 700 рублей, по дифференцированному тарифу – около 3000 рублей. А стоимость замены счетчиков – всего лишь 500 рублей. То есть максимум, который заплатит потребитель, обратившись к нам в компанию и приобретя самый дорогой счетчик, – это 3500 рублей. За обычный вместе с установкой заплатит 1200, но никак не 6000. Так что цена, конечно, очень завышена", – говорит начальник отдела транспорта электроэнергии "Барнаульской сетевой компании" Юрий Власов.

Сейчас пенсионерка находится в шоке от ситуации и боится теперь оставаться одна в квартире. Покупать обновки ей тоже не на что.

Соседи по подъезду рассказывают, что за несколько дней до этого случая по дому ходила женщина, представлялась сотрудницей горэлектросети и просила предоставить ей доступ к счетчику, но показания почему-то не снимала.

"Светила фонариком, рассматривала счетчики и уходила. Наверное, так выясняла, где установлены старые счетчики, чтобы предложить людям замену", – говорят соседи.

За последний месяц в такой ситуации как Людмила Радина, оказалось более 10-ти человек. И это не только пенсионеры.

40-летняя Ирина – бывшая сотрудница полиции. Сейчас не понимает, как позволила себя уговорить на замену счетчика. Говорит, была уверена, что "на такое точно не поведется".

Незнакомый тариф

Еще одна неприятность, которая поджидала барнаульцев, поверивших предприимчивым молодым людям: установленные приборы учета по дифференцированному тарифу.

Оказалось, что многие даже не понимали, какие счетчики им устанавливают. Но и права выбора им не предоставили. Как говорит Любовь Радина: "поставили, говорят, новый. И все".

По словам специалиста БСК, до этого в барнаульской горэлектросети из 228 тысяч всего пять выбрали расчеты по дифференцированным тарифам. Остальные желания не изъявляли.

"Расчет по дифференцированному тарифу производится по графику день/ночь. С 23 до 7 утра – ночная зона, с 7 утра до 23 часов – дневная, и тарифы отличаются: днем подороже, ночью подешевле. Каждый месяц потребитель передает два показания. Мы на практике столкнулись с тем, что не всем гражданам это выгодно. К нам многие приходят на консультацию, и я советую: чтобы понять, какой тариф для вас выгоден, проведите эксперимент, снимите показания со счетчика в течение суток и посчитайте. В большинстве случаев люди уходят и не возвращаются", – рассказывает Власов.

"Даже не знаю, как пользоваться таким счетчиком, как что смотреть. Буду просить соседку – она молодая, может разберется", – переживает пенсионерка.

Отработанная схема

Начальник отдела транспорта электроэнергии "Барнаульской сетевой компании" Юрий Власов рассказывает, что о происходящем узнали от своих абонентов, которые приходят в компанию и просят поставить на учет новый счетчик, в то время как информации о выводе старого в базе нет.

"В нашей базе числятся расчетные счетчики наших потребителей. И вот вы видим, что у абонента есть прибор учета, который никто не выводил из эксплуатации, а он обращается к нам с заявлением внести в эксплуатацию другой счетчик, тут возникают вопросы. Мы пытаемся выяснить, что произошло, и таким образом вышли на сеть, я так думаю противоправных действий, которые совершают некие лица, вводя в заблуждение наших потребителей. Схема работы накатанная, и ранее уже отработана на счетчиках воды и газа. Вероятно теперь кто-то решил нажиться на счетчиках электроэнергии", – говорит Власов.

Специалист объясняет, что каждый прибор учета электроэнергии имеет межповерочный интервал 16 лет. То есть через 16 лет эксплуатации потребитель должен либо заменить счетчик на новый, либо проверить его на работоспособность в центре стандартизации и метрологии и снова установить на следующие 16 лет.

"По нашим данным, схема работы везде одна и та же. Приходит человек, смотрит, старый счетчик или нет, и навязывает свои услуги. Обычно первой приходит женщина и представляется сотрудником организации, название которой созвучно с горэлектросетью. Она говорит, что необходимо заменить счетчик. Потом приходит ее напарник, совершает замену прибора. Все это сопровождается составлением каких-то документов: нарядов, заказов, актов", – рассказывает начальник отдела транспорта электроэнергии БСК.

А как по закону

Как подчеркивает Власов, по закону никакая сторонняя организация не имеет права снимать пломбы, которые установлены на приборах учета:

"Это нарушение 354-го постановления правительства и 442-го. Потребитель, желающий заменить прибор учета, должен обратиться с заявкой в одну из двух организаций: либо к гарантирующему поставщику, либо в сетевую организацию. Та организация, которая предлагает свои услуги барнаульцам, меняя им счетчики и срывая наши пломбы, – третье лицо. Законодательство нашей страны не предусматривает снятие пломб энергоснабжающей организации третьими лицами. Это расценивается как самовольная замена прибора учета".

Расплачиваться за это самовольство придется абонентам: им грозят штрафные санкции.

"Штрафы зависят от момента последней проверки. Раз в год мы посещаем абонентов с контрольным снятием показаний приборов учета. В законе прописана обязательная проверка прибора учета на его работоспособность. И именно поэтому перед демонтажем потребитель делает заявку либо гарантирующему поставщику, либо в сетевую компанию, чтобы провели проверку счетчика и сняли с него показания. Нарушение этой процедуры рассматривается как неучтенное потребление электрической энергии. И если окажется, что последняя проверка счетчика проводилась более года назад, то абоненту грозит штраф в 30 нормативов", – говорит Власов.

Получается, что люди втридорога купили счетчик, а теперь еще должны будут заплатить штраф и либо остаться на "непонятном тарифе" либо еще раз потратиться на покупку "обычного счетчика".

"Все вопросы к нам"

В компании ООО "ЭлектроСервис", а именно ее сотрудники предлагают заменить счетчики барнаульцам, говорят, что готовы взять на себя урегулирование всех вопросов "своих клиентов". Вот только найти офис компании в Барнауле не получится. На тех бумагах, которые ее представители оставляют своим клиентам, указаны разные адреса: Горького, 1 офис 1 и Горького, 21, офис 1. По одному находится шиномонтажка, по другому адресу в здании несколько организаций, но указанная выше не значится.

В Барнауле ряд пострадавших уже обратились в полицию за защитой своих прав.

Как не дать себя обмануть



Спрашивайте удостоверение. Снятие пломб с электросчетчика разрешено ТОЛЬКО представителям ООО "Барнаульская сетевая компания". Спрашивайте у представителя соответствующее удостоверение. Снятие пломб и вмешательство в работу прибора учета других компаний и физических лиц, в том числе собственников жилых и нежилых помещений – запрещено.



Требуйте копию акта. Факт снятия пломб со счетчика обязательно фиксируется контролером ООО "Барнаульская сетевая компания" в акте. Документ подписывается в двух экземплярах, один из которых остается у собственника. Акт подтверждает, что счетчик распломбирован именно представителем "Барнаульской сетевой компании" и что никакие другие организации и физические лица не вмешивались в работу прибора учета.



Обращайте внимание на цену. Закон обязывает потребителя устанавливать только простые однофазные счетчики, их среднерыночная цена не превышает 700 рублей. Предложение установить двухтарифные или любые другие счетчики за более высокую цену должно насторожить!



Требуйте кассовый чек. На все платные услуги ООО "Барнаульская сетевая компания" предоставляет абоненту кассовый чек. Альтернативных вариантов (товарные чеки, товарные накладные, купон-заказы) – нет.



Сверяйте сроки эксплуатации счетчика. Срок эксплуатации прибора учета – 32 года, срок поверки – 16 лет. Проверить данную информацию можно тремя способами. 1. Посмотреть дату в паспорте на счетчик. 2. Посмотреть на пломбы счетчика (например, цифры II/19 означают, что поверка была проведена во 2 квартале 2019 года). 3. Позвонить в сервисный центр БСК по телефону 50-12-48.



Пломбы установленного образца. У абонентов барнаульской горэлектросети на счетчике должны быть установлены две пломбы: одна – госповерителя со сроками поверки прибора учета, вторая пломба принадлежит ООО "Барнаульская сетевая компания".



Звоните в сервисный центр. При подозрении, что к вам пришел мошенник, звоните в сервисные центры компании по телефонам: 50-12-50, 50-20-50, 50-12-48. Оператор проверит фамилию, имя и отчество сотрудника, посетившего вас.