Представитель центра смешанных единоборств Тop Team Siberia* Равшан Рустамов одержал победу на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА в г. Мурманске 22-24 марта 2019 года.

Более двадцати сильнейших бойцов из разных регионов России пытались помешать ему стать чемпионом, но в итоге именно Равшан полетит 3 августа в Рим (Италия) на первенство мира, где будет представлять сборную команду России.

Также наш спортсмен получил специальный приз за лучший бой турнира.

Соревнования проходили по олимпийской системе на выбывание: боец Тop Team Siberia провел пять бескомпромиссных поединков и из всех вышел победителем!

Справка. Центр смешанных единоборств Top Team Siberia проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.

Руководителями центра являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы.

*Топ Тим Сайбирия – прим. ред.