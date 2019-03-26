27-29 марта 2019 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова при поддержке фонда "Русский мир" пройдет международная научно-практическая конференция "Социокультурный потенциал и перспективы развития русского мира в трансграничном пространстве Центральной Азии".

В работе конференции примут участие ученые из различных регионов России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.

На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы взаимодействия русской культуры с культурами народов, населяющих центрально-азиатский регион. Целью научного мероприятия является выработка и обоснование интегративной роли русского мира в цивилизационном развитии государств Евразии в первой половине XXI века.

На одном из круглых столов будет проведена отдельная дискуссия для представителей общественных и национальных организаций, осуществляющих свою деятельность в Алтайском крае. Предполагается обсуждение темы интегративного потенциала русского мира в контексте общей исторической судьбы народов России и Центральной Азии.

Открытие конференции состоится 27 марта 2019 г. в 9:30 в конференц-зале АлтГТУ (пр-т Ленина, 46, 4 этаж).