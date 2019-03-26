27-29 марта 2019 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова при поддержке фонда "Русский мир" пройдет международная научно-практическая конференция "Социокультурный потенциал и перспективы развития русского мира в трансграничном пространстве Центральной Азии".
В работе конференции примут участие ученые из различных регионов России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.
На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы взаимодействия русской культуры с культурами народов, населяющих центрально-азиатский регион. Целью научного мероприятия является выработка и обоснование интегративной роли русского мира в цивилизационном развитии государств Евразии в первой половине XXI века.
На одном из круглых столов будет проведена отдельная дискуссия для представителей общественных и национальных организаций, осуществляющих свою деятельность в Алтайском крае. Предполагается обсуждение темы интегративного потенциала русского мира в контексте общей исторической судьбы народов России и Центральной Азии.
Открытие конференции состоится 27 марта 2019 г. в 9:30 в конференц-зале АлтГТУ (пр-т Ленина, 46, 4 этаж).
Комментарии
Простой барнаульский обыватель будет и дальше беднеть. Молодые люди будут стараться уехать из региона при первой же возможности. Неутешительный прогноз? Реалистичный и ожидаемый. Кто-то этому положению дел будет весьма рад. Во всяком случае для разного рода «журналистов» и «экспертов» будет много «работы». На местных и ручных каналах-ТВ они будут долго нам всем «объяснять», что все стабильно, правильно и мы движемся «только вперёд». Как-то так.
Завершу свой прогноз весьма актуальными для характеристики происходящих событий словами Федора Достоевского из его знаменитых «Дневников»: «Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием».
Это слова Романа Гребенникова (бывшего мэра Волгограда) и высказал он свое видения будущего Волгограда и области. Я сменил лишь только название обывателя, как мне кажется это на 100% созвучно с тем, что творится и у нас.
Там где русский мир, всегда война.
26.03.2019 11:04
- гость -
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ты - тупое, а кроме такого огульного оскорбления, можешь, что-то вразумительное сказать?