Уроженец Барнаула Андрей Свечников вновь отличился в Национальной хоккейной лиге, забив победную шайбу.

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата нападающий "Каролины" Андрей Свечников в овертайме забросил шайбу в ворота "Монреаля", а "ураганы" выиграли с результатом 2:1. В итоге Свечникова признали третьей звездой дня в Лиге.

Хоккеист родился в Барнауле. Последние годы он выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом нынешнего сезона уроженец Барнаула дебютировал в НХЛ, заключив трехлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".