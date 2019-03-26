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Балет "Поколение" из АлтГТУ – в числе победителей чемпионата по хореографии

, ИА "Амител"
Одним из судей конкурса выступил известный хореограф Егор Дружинин

16-17 марта 2019 года в Новосибирске прошел Всероссийский открытый чемпионат по современной хореографии "АНТИгравитация". АлтГТУ на этом конкурсе представляла студия современного балета "Поколение".

В этом году участниками этого проекта стали коллективы из Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Новоалтайска, Томска и Омска. Общее количество участников составило более 2000 человек. В конкурсе было заявлено и показано 215 хореографических номеров.

Приглашенным судьей конкурса выступил режиссер, хореограф, артист, судья популярных шоу "Танцы со звездами", "Танцы" на ТНТ, член жюри шоу "Танцуют все!" на канале "Россия-1" и телепередачи "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ Егор Дружинин.

Студия "Поколение" приняла участие в двух возрастных категориях. Студенческая группа коллектива за танцевальный номер "Сухие души" стала лауреатом первой степени, в средней возрастной группе коллектив также стал лауреатом первой степени. 

Организаторами чемпионата выступили: общероссийская танцевальная организация (Москва), ассоциация современных танцевальных направлений Сибири, Новосибирская федерация современного танца, автономный комитет современных танцевальных направлений НСО и детская танцевальная федерация (Москва). 

Студия современного балета "Поколение" появилась в АлтГТУ в 2016 году. В коллективе занимаются студенты технического университета, а также дети от четырех лет. Руководитель студии – Олеся Лихенко.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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