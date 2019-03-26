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Новый перевозчик начал обслуживать три автобусных маршрута в Барнауле

, ИА "Амител"
Все машины маршрутов № 33, 77 и 121 вышли на линию по расписанию
Победителем открытого конкурса на обслуживание маршрутов стало ООО 'Транс-Лайн' / Фото: fotobus.msk.ru

Победителем открытого конкурса на обслуживание маршрутов стало ООО "Транс-Лайн" / Фото: fotobus.msk.ru

Новый перевозчик начал обслуживать три автобусных маршрута в Барнауле с 26 марта, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Речь идет о маршрутах № 33, 77 и 121. Все эти автобусы сегодня вышли на линию по расписанию.

Теперь данные маршруты обслуживает ООО "Транс-Лайн", ставшее победителем открытого конкурса.

"В первый день работы на линию вышла 41 машина, движение автобусов начато согласно расписанию", – резюмируют в мэрии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.03.2019 10:26
- гость -

А кто этот новый перевозчик? Фамилия почему засекречена?

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26.03.2019 10:42
Евгений

> 26.03.2019 10:26
> - гость -

Засекречена она только для тех, кто гуглом пользоваться не умеет.

0  0
26.03.2019 10:50
- гость -

У этого перевозчика одна Газель на пригороде работала и он чудесным образом выигрывает конкурс на 3 маршрута в городе! Сейчас машины по объявлению наберет и поехал. Здесь явно нет коррупционной составляющей)))

0  0
26.03.2019 11:37
ИГ

Вроде как СМИ писали, что этот конкурс был отменен и остался прежний перевозчик.

0  0
26.03.2019 11:44
- гость -

оценил сегодня утром "нового перевозчика", грязнющий хундай, с отрезанными сиденьями для освобождение "стоячих" мест(больше же набить можно людей), изрезанный потолок. С моими 2м там в полуприседе стоишь.

0  0
26.03.2019 12:05
Ируся

Прежний перевозчик жаловался,что ему придется уволить водителей.а на сегодняшних маршрутах откуда водителей набрали?

0  0
26.03.2019 12:23
- гость -

согласно программы http://www.traffic22.ru/ в данный момент на линии 3 автобуса 33 маршрута. Как они работают???? хоть не врите

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