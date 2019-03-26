Новый перевозчик начал обслуживать три автобусных маршрута в Барнауле с 26 марта, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
Речь идет о маршрутах № 33, 77 и 121. Все эти автобусы сегодня вышли на линию по расписанию.
Теперь данные маршруты обслуживает ООО "Транс-Лайн", ставшее победителем открытого конкурса.
"В первый день работы на линию вышла 41 машина, движение автобусов начато согласно расписанию", – резюмируют в мэрии.
Комментарии
А кто этот новый перевозчик? Фамилия почему засекречена?
> 26.03.2019 10:26
> - гость -
Засекречена она только для тех, кто гуглом пользоваться не умеет.
У этого перевозчика одна Газель на пригороде работала и он чудесным образом выигрывает конкурс на 3 маршрута в городе! Сейчас машины по объявлению наберет и поехал. Здесь явно нет коррупционной составляющей)))
Вроде как СМИ писали, что этот конкурс был отменен и остался прежний перевозчик.
оценил сегодня утром "нового перевозчика", грязнющий хундай, с отрезанными сиденьями для освобождение "стоячих" мест(больше же набить можно людей), изрезанный потолок. С моими 2м там в полуприседе стоишь.
Прежний перевозчик жаловался,что ему придется уволить водителей.а на сегодняшних маршрутах откуда водителей набрали?
согласно программы http://www.traffic22.ru/ в данный момент на линии 3 автобуса 33 маршрута. Как они работают???? хоть не врите