Новый перевозчик начал обслуживать три автобусных маршрута в Барнауле с 26 марта, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Речь идет о маршрутах № 33, 77 и 121. Все эти автобусы сегодня вышли на линию по расписанию.

Теперь данные маршруты обслуживает ООО "Транс-Лайн", ставшее победителем открытого конкурса.

"В первый день работы на линию вышла 41 машина, движение автобусов начато согласно расписанию", – резюмируют в мэрии.