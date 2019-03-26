Жительницу Барнаула признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего погиб ее гражданский муж.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказалась 36-летняя женщина.

Установлено, что в ноябре прошлого года осужденная вместе с сожителем распивала спиртное в компании знакомых в своей квартире. После того, как мужчина забрал принадлежащие женщине деньги для приобретения спиртного, она ножом причинила ему резаную рану ноги.

"Несмотря на то, что гости просили ее вызвать скорую помощь, женщина этого не сделала, мотивировав тем, что уже имеет условный срок за ранее совершенное преступление. От потери крови на следующий день потерпевший скончался на месте происшествия", – уточняют в СКР.

Женщина свою вину признала частично, заявив, что не желала смерти потерпевшему. Однако выяснилось, что ранее она неоднократно избивала сожителя и уже была осуждена за причинение ему вреда здоровью. Суд приговорил горожанку к 10 годам колонии общего режима.