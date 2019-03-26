Дорога от столицы Республики Алтай к Телецкому озеру получит федеральный статус, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Речь о передаче 158-километровой трассы Горно-Алтайск – Артыбаш на федеральный уровень шла на встрече временно исполняющего обязанности главы республики Олега Хорохордина с руководителем Росавтодора Андреем Костюком.
Указанная автодорога связывает столицу республики и Телецкое озеро, которое входит в состав Алтайского заповедника и является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
"Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год", – уточнил Олег Хорохордин.
По его словам, эта дорога охватывает три района, а вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов.
Руководитель Росавтодора, в свою очередь, дал поручение рассмотреть варианты ускорения процесса смены статуса трассы.
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