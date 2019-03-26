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Собчак вступилась за уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула

, ИА "Амител"
Она возмутилась тем, что в России из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы"
Собчак раскритиковала увольнение Кувшинниковой / Фото: gradator.ru

Собчак раскритиковала увольнение Кувшинниковой / Фото: gradator.ru

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой после травли со стороны администрации школы пришлось уволиться из-за фотографий в платье и купальнике, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в феврале преподавателя русского языка и литературы Кувшинникову вынудили покинуть школу из-за фотографии в закрытом купальнике, сделанной на соревновании по плаванию, а также из-за фото в платье. Мать одного из учеников увидела снимок женщины в ее социальных сетях и пожаловалась директору, которая снимок восприняла за оскорбление всей школы.

Собчак раскритиковала увольнение Кувшинниковой: "Вот что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?"

Также она возмутилась тем, что в России из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы".

Ранее учительница пояснила, что сама покинула школу из-за постоянного давления со стороны руководства школы. Поддержка большинства родителей и общественный резонанс Кувшинниковой не помогли. Кроме того, некоторые учителя стали травить ее сына, который учится в той же школе. По словам Татьяны, учительница математики уже пригрозила не допустить мальчика до ЕГЭ.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.03.2019 13:10
гость

Собчак вступилась за уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула

По логике Собчак должна была сначала узнать у учительницы считает ли она Крым украинским, а потом за нее вступаться. Тем более, что с она с Виторганом еще не разобралась

0  0
26.03.2019 13:14
гость

Нашей учительнице наверное приятно, что за нее кандидат в президенты вступилась. Может Собчак ей работу найдет тысяч за 90? В ее школе всем приятно будет

0  0
26.03.2019 13:19
- гость -

"....из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы".
Вот тут она права.

0  0
26.03.2019 13:24
Ируся

А учительница математики на каком основании парня к ЕГЭ грозится не допустить? Из-за фото мамы в купальнике?

0  0
26.03.2019 13:34
Злая гостья

Да, знатный скандалец теперь. Директриса, поди, трясется от страха, что должности лишат и мамашку супервысоконравственную клянет.

0  0
26.03.2019 14:17
- гость -

Вероятно, педагогический коллектив школы тот ещё гадюшник. Не сможет она там работать.

0  0
26.03.2019 14:19
Прогиб

Прогиб перед общественным мнением защитан, но он не вытащит её из ямы общественного порицания и нелюбви) Лично для меня её мнение котируется меньше, чем мысли любого обычного человека. Посмотрел на фото - тьфу ты, весь аппетит пропал)))

0  0
26.03.2019 14:22
майор

Учитель должен быть примером во всем. Именно так и воспринимают его ученики
Никаких фото учителя в соцсетях не должно быть иначе в голове у детей будет бардак
Увольнение обосновано
Сразу вспомнился случай когда в прошлом году в якутии упал самолет -учительница летевшая в город из поселка видя что падают замотала в свою одежду ученицу и закрыла своим телом при ударе. Ребенок выжил а она погибла. Была учитель с большой буквы

А собчак надо еще проверить не завербовало ли ЦРУ через СБУ
странно получается -в военное время в нарушении всех своих запретов когда даже поезда не ходят туда пустили ее безпрепятственно на украину и позволили давать интерьвью там
странно да?

0  0
26.03.2019 14:24
- гость -

майор, нарыгано у тебя в голове, а не просто бардак.

0  0
26.03.2019 14:24
Прогиб

майор, тебе персональный минус от меня, лично влепить не могу, так как не зарегистрирован)

0  0
26.03.2019 14:36
гость

Учительница может заниматься любым видом спорта, но во всем надо знать меру. Зачем это выкладывать на всеобщее обозрение? Да и платье больше походит на ночную сорочку, а купальник едва прикрывает "нижний этаж". В 38 лет надо думать. Если бы она работала моделью, стрептизёршей - вопросов бы не возникло. В любой серьёзной профессии есть свои ограничения - представьте, работник банка или налоговой, или администрации выложила бы такое фото - у руководства то же бы возникли вопросы. А популяризировать спорт можно и другим способом - принести награды показать ученикам. провести беседу и т.д.

0  0
26.03.2019 14:38
майор

И ученикам учитель должен обьяснять что сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя. К тому же это опасно потому что вся преступность сейчас трется там
А она -вместо этого сама туда свои фото выкладывает

0  0
26.03.2019 14:40
- гость -

26.03.2019 14:38
майор
"сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя."
стоп. А вы разве в соцсетях не сидите?

0  0
26.03.2019 14:42
- гость -

Учительница - спортсменка, пропагандирует здоровый образ жизни. Образец для подражания. Спортивная одежда - купальник. Все верно. Все спортивные соревнования проходят в спортивной форме и транслируются на весь мир. И никто не считает это аморальным. Почему тогда учителю нельзя???? бред чистой воды.
Коллектив школы- старые озлобленные завистницы. Не дают проходу молодым. У нас в школе у ребенка аналогичная ситуация с молодым персоналом (учителем физики). Дети ее просто обожают - директор и пед.состав - готовы съесть.
Надо поддерживать молодые кадры, тем более такие. А Майору - надо быть мужчиной! А то смахивает на солдата в юбке.

0  0
26.03.2019 14:42
- гость -

Я не пойму,что тут вообще можно обсуждать и о чём спорить?!!!!
У нас в России запрещено учителю быть членом федерации зимнего плавания и заниматься моржеванием в клубе "Белые медведи"? У нас запрещено делать фотографии моржей? Почему т. Маша, к примеру, гордится тем, что является моржом, фотографируется, а учитель должен прятаться от фотографов?

0  0
26.03.2019 14:43
майор

Меня вообще поражает ютуб этот - все молодое поколение там выкладывает себя
И никто не нашелся обьяснить что именно эта сеть изначально была создана военной разведкой НАТО. И видео все стереть оттуда уже нельзя в принципе -это все идет в архив наших прямых врагов на западных территориях

0  0
26.03.2019 14:45
- гость -

Чем плохи соцсети? Наличие преступников в обществе не делает показателем маркера общества. Это тоже самое сказать, что все мусульмане - террористы. Это же не так! ВЫ "майор" - так себе умом слабоваты.

0  0
26.03.2019 14:49
майор

26.03.2019 14:38
майор
"сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя."
стоп. А вы разве в соцсетях не сидите?

я сторонник запрета абсолютно любых соцсетей
пока нет своей национальной сети на своем национальном интеренете
который будет контролироваться как в Китае

0  0
26.03.2019 14:50
Ируся

Майор,я не понимаю-при чем тут соцсети и ютуб...........Девушка-член какой-то сборной моржей-их часто по телеку показывают, в программах новостей. Давайте тогда запретим вобще виды спорта в купальниках. и танцевальные конкурсы тоже-там все очень даже сексуально,включая движения....

0  0
26.03.2019 14:50
- гость -

Майор - вообще это кто? Развивайтесь! Вы слабы умом. Вот из-за таких как вы люди, которые несут детям образец примера здорового образа жизни должны страдать. Вы просто посмешище. Вы - это наверное этот директор школы или кто-то из педагогов этой школы, кто помогает в травле порядочных людей. Позорище. Директором школы поставить - Татьяну Кувшинникову! Старого директора - однозначно - снять!!!!

0  0
26.03.2019 14:50
- гость -

Собчак - ум, честь и совесть нашей эпохи?
Опозорилась недавно на всю страну, и мужа втянула в эту историю

0  0
26.03.2019 14:51
- гость -

Майору просто мужчины в плавках нравятся )) А красивые женщины - ну просто бесят

0  0
26.03.2019 14:52
- гость -

Спортивная одежда - купальник. Все верно. Все спортивные соревнования проходят в спортивной форме и транслируются на весь мир. И никто не считает это аморальным
---
они там на каблуках выступают? ну, может быть конечно с ее зарплатой у нее не было другой обуви, и будем считать, что она использовала их вместо ласт

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