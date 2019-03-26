Собчак вступилась за уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой после травли со стороны администрации школы пришлось уволиться из-за фотографий в платье и купальнике, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в феврале преподавателя русского языка и литературы Кувшинникову вынудили покинуть школу из-за фотографии в закрытом купальнике, сделанной на соревновании по плаванию, а также из-за фото в платье. Мать одного из учеников увидела снимок женщины в ее социальных сетях и пожаловалась директору, которая снимок восприняла за оскорбление всей школы.

Собчак раскритиковала увольнение Кувшинниковой: "Вот что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?"

Также она возмутилась тем, что в России из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы".

Ранее учительница пояснила, что сама покинула школу из-за постоянного давления со стороны руководства школы. Поддержка большинства родителей и общественный резонанс Кувшинниковой не помогли. Кроме того, некоторые учителя стали травить ее сына, который учится в той же школе. По словам Татьяны, учительница математики уже пригрозила не допустить мальчика до ЕГЭ.