Телеведущая Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой после травли со стороны администрации школы пришлось уволиться из-за фотографий в платье и купальнике, сообщает РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, в феврале преподавателя русского языка и литературы Кувшинникову вынудили покинуть школу из-за фотографии в закрытом купальнике, сделанной на соревновании по плаванию, а также из-за фото в платье. Мать одного из учеников увидела снимок женщины в ее социальных сетях и пожаловалась директору, которая снимок восприняла за оскорбление всей школы.
Собчак раскритиковала увольнение Кувшинниковой: "Вот что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?"
Также она возмутилась тем, что в России из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы".
Ранее учительница пояснила, что сама покинула школу из-за постоянного давления со стороны руководства школы. Поддержка большинства родителей и общественный резонанс Кувшинниковой не помогли. Кроме того, некоторые учителя стали травить ее сына, который учится в той же школе. По словам Татьяны, учительница математики уже пригрозила не допустить мальчика до ЕГЭ.
Комментарии
Собчак вступилась за уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула
По логике Собчак должна была сначала узнать у учительницы считает ли она Крым украинским, а потом за нее вступаться. Тем более, что с она с Виторганом еще не разобралась
Нашей учительнице наверное приятно, что за нее кандидат в президенты вступилась. Может Собчак ей работу найдет тысяч за 90? В ее школе всем приятно будет
"....из-за таких мелочей люди "лишаются любимой работы".
Вот тут она права.
А учительница математики на каком основании парня к ЕГЭ грозится не допустить? Из-за фото мамы в купальнике?
Да, знатный скандалец теперь. Директриса, поди, трясется от страха, что должности лишат и мамашку супервысоконравственную клянет.
Вероятно, педагогический коллектив школы тот ещё гадюшник. Не сможет она там работать.
Прогиб перед общественным мнением защитан, но он не вытащит её из ямы общественного порицания и нелюбви) Лично для меня её мнение котируется меньше, чем мысли любого обычного человека. Посмотрел на фото - тьфу ты, весь аппетит пропал)))
Учитель должен быть примером во всем. Именно так и воспринимают его ученики
Никаких фото учителя в соцсетях не должно быть иначе в голове у детей будет бардак
Увольнение обосновано
Сразу вспомнился случай когда в прошлом году в якутии упал самолет -учительница летевшая в город из поселка видя что падают замотала в свою одежду ученицу и закрыла своим телом при ударе. Ребенок выжил а она погибла. Была учитель с большой буквы
А собчак надо еще проверить не завербовало ли ЦРУ через СБУ
странно получается -в военное время в нарушении всех своих запретов когда даже поезда не ходят туда пустили ее безпрепятственно на украину и позволили давать интерьвью там
странно да?
майор, нарыгано у тебя в голове, а не просто бардак.
майор, тебе персональный минус от меня, лично влепить не могу, так как не зарегистрирован)
Учительница может заниматься любым видом спорта, но во всем надо знать меру. Зачем это выкладывать на всеобщее обозрение? Да и платье больше походит на ночную сорочку, а купальник едва прикрывает "нижний этаж". В 38 лет надо думать. Если бы она работала моделью, стрептизёршей - вопросов бы не возникло. В любой серьёзной профессии есть свои ограничения - представьте, работник банка или налоговой, или администрации выложила бы такое фото - у руководства то же бы возникли вопросы. А популяризировать спорт можно и другим способом - принести награды показать ученикам. провести беседу и т.д.
И ученикам учитель должен обьяснять что сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя. К тому же это опасно потому что вся преступность сейчас трется там
А она -вместо этого сама туда свои фото выкладывает
26.03.2019 14:38
майор
"сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя."
стоп. А вы разве в соцсетях не сидите?
Учительница - спортсменка, пропагандирует здоровый образ жизни. Образец для подражания. Спортивная одежда - купальник. Все верно. Все спортивные соревнования проходят в спортивной форме и транслируются на весь мир. И никто не считает это аморальным. Почему тогда учителю нельзя???? бред чистой воды.
Коллектив школы- старые озлобленные завистницы. Не дают проходу молодым. У нас в школе у ребенка аналогичная ситуация с молодым персоналом (учителем физики). Дети ее просто обожают - директор и пед.состав - готовы съесть.
Надо поддерживать молодые кадры, тем более такие. А Майору - надо быть мужчиной! А то смахивает на солдата в юбке.
Я не пойму,что тут вообще можно обсуждать и о чём спорить?!!!!
У нас в России запрещено учителю быть членом федерации зимнего плавания и заниматься моржеванием в клубе "Белые медведи"? У нас запрещено делать фотографии моржей? Почему т. Маша, к примеру, гордится тем, что является моржом, фотографируется, а учитель должен прятаться от фотографов?
Меня вообще поражает ютуб этот - все молодое поколение там выкладывает себя
И никто не нашелся обьяснить что именно эта сеть изначально была создана военной разведкой НАТО. И видео все стереть оттуда уже нельзя в принципе -это все идет в архив наших прямых врагов на западных территориях
Чем плохи соцсети? Наличие преступников в обществе не делает показателем маркера общества. Это тоже самое сказать, что все мусульмане - террористы. Это же не так! ВЫ "майор" - так себе умом слабоваты.
26.03.2019 14:38
майор
"сидеть в соцсетях это примерно как играть в карты на деньги. Это плохо и нельзя."
стоп. А вы разве в соцсетях не сидите?
я сторонник запрета абсолютно любых соцсетей
пока нет своей национальной сети на своем национальном интеренете
который будет контролироваться как в Китае
Майор,я не понимаю-при чем тут соцсети и ютуб...........Девушка-член какой-то сборной моржей-их часто по телеку показывают, в программах новостей. Давайте тогда запретим вобще виды спорта в купальниках. и танцевальные конкурсы тоже-там все очень даже сексуально,включая движения....
Майор - вообще это кто? Развивайтесь! Вы слабы умом. Вот из-за таких как вы люди, которые несут детям образец примера здорового образа жизни должны страдать. Вы просто посмешище. Вы - это наверное этот директор школы или кто-то из педагогов этой школы, кто помогает в травле порядочных людей. Позорище. Директором школы поставить - Татьяну Кувшинникову! Старого директора - однозначно - снять!!!!
Собчак - ум, честь и совесть нашей эпохи?
Опозорилась недавно на всю страну, и мужа втянула в эту историю
Майору просто мужчины в плавках нравятся )) А красивые женщины - ну просто бесят
Спортивная одежда - купальник. Все верно. Все спортивные соревнования проходят в спортивной форме и транслируются на весь мир. И никто не считает это аморальным
---
они там на каблуках выступают? ну, может быть конечно с ее зарплатой у нее не было другой обуви, и будем считать, что она использовала их вместо ласт