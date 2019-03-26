"Умные" счетчики на газ обойдутся россиянам в 385 млрд рублей

Интеллектуальные системы учета газа в домах обойдутся России в 385 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве подсчитали, что один такой прибор будет стоить порядка 11-15 тысяч рублей. Цена в несколько раз превышает стоимость обычных счетчиков, которая равняется 2-5 тысячам рублей.

Отмечается, что расходы на монтаж приборов учета газа могут включить в тариф для населения – это приведет к росту платежей россиян на 5-10%.

Финансирование замены счетчиков может происходить двумя путями. При первом варианте расходы на установку "умного" счетчика включат в снабженческо-сбытовые услуги. При втором варианте расходы будут входить в тариф по транспортировке газа. Его направляют газораспределительным организациям.

Интеллектуальная система учета газа включает в себя установленные в квартирах "умные" счетчики и приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа. При помощи первых осуществляется дистанционная передача сведений в газоснабжающие компании, вторые – их принимают. Устанавливать оборудование в домах планируют предоставить распределительным организациям.

Ранее сообщалось, что "умные" счетчики обойдутся россиянам примерно в 130 млрд рублей.