Названы самые популярные места трудоустройства для бывших губернаторов

Фонд "Петербургская политика" выяснил, кем сейчас работают бывшие губернаторы, проследив за карьерой 100 бывших глав регионов: оказалось, что большинство из них перешли в Совфед или стали депутатами Госдумы, а некоторые выбрали бизнес.

Исследование фонда называется "100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки". В нем собраны сведения о развитии карьеры бывших глав регионов на основе открытой информации. В исследовании указывается, что из 100 глав регионов 98 потеряли свои должности после "рокировки" осенью 2011 года и объявления о восстановлении прямых выборов глав регионов в декабре 2011 года. Исключением стали Валентина Матвиенко и Дмитрий Зеленин.

20 бывших глав регионов стали членами Совета Федерации, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты.

14 – перешли в государственный или частный бизнес.

13 – получили горизонтальные или более низкие посты во властных структурах.

13 – получили более высокие назначения.

10 – сосредоточились на преподавательской или общественной работе.

10 – оказались объектами уголовного преследования.

9 – "пропали с радаров".

8 – находятся в режиме ожидания.

3 – ушли из жизни.