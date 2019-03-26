Приговор по делу о мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей, жертвами которого стали предприниматели, вынесли в Барнауле.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстали двое фигурантов, которых в зависимости от роли и степени участия признали виновными в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

Так, установлено, что в 2016 году один из обвиняемых незаконным способом получил информацию о паролях к электронным почтовым ящикам ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края и Новосибирской области.

В итоге посредством анализа переписки злоумышленники получили сведения о предстоящих расчетах между юрлицами. В конечно счете денежные средства вместо законных владельцев перечислялись на подконтрольные одному из злоумышленников счета.

Предприниматели потеряли свыше 9 миллионов рублей.

В итоге один из обвиняемых приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, второй – к двум с половиной годам условно.

Приговор не вступил в законную силу.