Министерство просвещения России выяснит причины увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, фотография которой стала причиной скандала в школе, сообщает "Интерфакс".
"Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся", – отметили в пресс-службе Минпросвещения.
Как подчеркнули в ведомстве, директору школы стоило бы заняться налаживанием взаимоотношений на уровне учителя – родители, а не выступать в качестве провокатора конфликтов.
Также отмечается, что администрации школ должны способствовать выстраиванию атмосферы понимания между педагогическим и родительским сообществом.
Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал историю с увольнением Кувшинниковой. "Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на прием. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии", – отметил Костенко.
Более того, Костенко подчеркнул, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни.
Увольнение преподавателя барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой получило широкий общественный резонанс. Как сообщила сама педагог, все началось с публикации в соцсетях фотографий в платье и закрытом купальнике. Она хотела поддержать зимнюю Универсиаду в Красноярске, но вместо этого вызвала осуждение одной из родительниц учеников, на сторону которой встала школьная администрация. В результате педагог была вынуждена оставить работу.
Комментарии
А слабо министру навести порядок в своем ведомстве и не унижать пострадавшую от произвола директора школы хождениями по министерству краевому, а отменить приказ, уволить директора и сделать себе замечание за такой "климат" в школах края?!
пусть заодно разберутся,почему она требует иного отношения к оценкам своего сына по математике??Ходит к репетитору и получает двойки..грозятся не допустить к ЕГЭ..Двоечникам всегда так говорят..Или она хочет сказать,что до этого сын получал одни 4 и 5 по математике??Тогда зачем ему репетитор???Мутная история выходит
Если Минпросвещения хочет в чем-то разобраться, то надо прислать своего представителя, а не спускать поручения в низ по лестнице.
Татьяне сил и терпения все это пережить, Профсоюз "Альянс учителей", думаю, будет рад видеть Вас в своих рядах на приоритетных позициях.
Все, кирдык директору. Погонят теперь по мотне мешалкой. И завуча погонят. Ибо нехрен над молодыми и спортивными учительницами куражится. Еще и тетку- провокатора, которая пожаловалась найдут и проклянут. Будет знать как ябедничать.
А Татьяну директором поставят, будут всей школой моржевать. Короче хэппи енд наклевывается.
Нехилый скандальчик вышел. В следующий раз директора будут думать прежде чем беспредельничать.
Уже столько людей подключились к этой истории,столько политиков и знаменитостей поддержали девушку!
Директора школ еще те фрукты. Кто выборы у нас проводит? В основном школы.
26.03.2019 16:02
бабуля Вы очень далеки от реальности, так как сейчас чтобы ребенок получил знания по определенным предметам, особенно тому по которому ЕГЭ и конечно же набрал максимально высокий бал, без репетиторства не обойтись если всерьез заботитесь о будущем своего ребенка.