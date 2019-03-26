Вторник, 26 Март, 17:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,5
€ 72,92
Обь
-5см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Минпросвещения России разберется в увольнении из-за фото учительницы из Барнаула

, ИА "Амител"
Как отметили в ведомстве, директору школы стоило бы заняться выстраиванием взаимоотношений, а не конфликтов
Ранее педагога поддержал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко / Фото: 360tv.ru

Ранее педагога поддержал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко / Фото: 360tv.ru

Министерство просвещения России выяснит причины увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, фотография которой стала причиной скандала в школе, сообщает "Интерфакс".

"Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся", – отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Как подчеркнули в ведомстве, директору школы стоило бы заняться налаживанием взаимоотношений на уровне учителя – родители, а не выступать в качестве провокатора конфликтов.

Также отмечается, что администрации школ должны способствовать выстраиванию атмосферы понимания между педагогическим и родительским сообществом.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал историю с увольнением Кувшинниковой. "Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на прием. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии", – отметил Костенко.

Более того, Костенко подчеркнул, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

Увольнение преподавателя барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой получило широкий общественный резонанс. Как сообщила сама педагог, все началось с публикации в соцсетях фотографий в платье и закрытом купальнике. Она хотела поддержать зимнюю Универсиаду в Красноярске, но вместо этого вызвала осуждение одной из родительниц учеников, на сторону которой встала школьная администрация. В результате педагог была вынуждена оставить работу.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

26.03.2019 15:39
- гость -

А слабо министру навести порядок в своем ведомстве и не унижать пострадавшую от произвола директора школы хождениями по министерству краевому, а отменить приказ, уволить директора и сделать себе замечание за такой "климат" в школах края?!

0  0
26.03.2019 16:02
бабуля

пусть заодно разберутся,почему она требует иного отношения к оценкам своего сына по математике??Ходит к репетитору и получает двойки..грозятся не допустить к ЕГЭ..Двоечникам всегда так говорят..Или она хочет сказать,что до этого сын получал одни 4 и 5 по математике??Тогда зачем ему репетитор???Мутная история выходит

0  0
26.03.2019 16:31
Economist

Если Минпросвещения хочет в чем-то разобраться, то надо прислать своего представителя, а не спускать поручения в низ по лестнице.
Татьяне сил и терпения все это пережить, Профсоюз "Альянс учителей", думаю, будет рад видеть Вас в своих рядах на приоритетных позициях.

0  0
26.03.2019 16:47
- гость -

Все, кирдык директору. Погонят теперь по мотне мешалкой. И завуча погонят. Ибо нехрен над молодыми и спортивными учительницами куражится. Еще и тетку- провокатора, которая пожаловалась найдут и проклянут. Будет знать как ябедничать.
А Татьяну директором поставят, будут всей школой моржевать. Короче хэппи енд наклевывается.

0  0
26.03.2019 16:48
- гость -

Нехилый скандальчик вышел. В следующий раз директора будут думать прежде чем беспредельничать.

0  0
26.03.2019 16:53
- гость -

Уже столько людей подключились к этой истории,столько политиков и знаменитостей поддержали девушку!

0  0
26.03.2019 16:55
- гость -

Директора школ еще те фрукты. Кто выборы у нас проводит? В основном школы.

0  0
26.03.2019 16:59
арс

26.03.2019 16:02
бабуля Вы очень далеки от реальности, так как сейчас чтобы ребенок получил знания по определенным предметам, особенно тому по которому ЕГЭ и конечно же набрал максимально высокий бал, без репетиторства не обойтись если всерьез заботитесь о будущем своего ребенка.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:48
Генерал-майора ФСБ нашли мертвым рядом с его пенсионным удостоверением 0
16:31
Малахова обвинили в избиении бывшей участницы "Дома-2" в гримерке после съемок 1
16:21
Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам 3
16:17
Паводок пришел в Алтайский край: участок дороги подтопило в Угловском районе 0
16:11
Электрочайник за 199 рублей и море подарков: в Барнауле открывается "Галамарт" 1
16:03
Ленточные боры Алтая переведут в особый статус с сокращением рубок с 1 сентября 2
15:48
Стало известно, когда в домах барнаульцев начнут отключать горячую воду 16
15:33
Минпросвещения России разберется в увольнении из-за фото учительницы из Барнаула 8
15:25
Автобус врезался в столб в центре Барнаула 4
15:14
Барнаульского подростка изолировали от общества за травмирование одноклассника 1
15:03
"Умные" счетчики на газ обойдутся россиянам в 385 млрд рублей 5
14:51
Водители в Барнауле вышли на пикет из-за решения мэрии по трем маршрутам 10
14:32
Алтайский комбинат запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе 8
14:22
Жильцы барнаульских многоэтажек боятся потопа в своих дворах из-за талых вод 2
14:15
Названы самые популярные места трудоустройства для бывших губернаторов 0
14:04
Конор Макгрегор объявил об окончании своей карьеры в ММА 1
13:49
"Единая Россия" запустила региональную партийную школу на Алтае 2
13:33
Собственный мобильный оператор может появиться у российских военных 2
13:21
Лжесотрудники банка украли у жительницы Алтайского края 50 тысяч рублей 0
13:13
Женщина с обрезом: жительницу Алтая судят за незаконное хранение оружия 5
13:03
Собчак вступилась за уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула 51
12:50
Назначен новый главный железнодорожник Алтайского края 1
12:33
Россияне спустя пять лет назвали Олимпиаду в Сочи событием мирового значения 0
12:23
Все ледовые переправы закрыли в Алтайском крае 0
12:12
Приговор по делу о высокотехнологичном обмане бизнесменов вынесли в Барнауле 1
12:02
Ольга Скабеева возглавила "Рейтинг травли" медиаперсон 4
11:49
"Золотые" электросчетчики: как наживаются на легковерных барнаульцах 4
11:45
Балет "Поколение" из АлтГТУ – в числе победителей чемпионата по хореографии 0
11:33
Число бюджетных мест в вузах увеличилось в 2019 году по некоторым направлениям 0
11:21
Дорога к Телецкому озеру в Горном Алтае получит федеральный статус 0
11:14
Удивительные снимки с конкурса дрон-фотографии 3
11:03
Более 309 млрд рублей выделят на развитие Крыма до 2020 года 9
11:02
Барнаульский боец победил на первенстве России по смешанному единоборству 0
10:51
Жительница Барнаула получила срок за смертельное ранение гражданского мужа 0
10:45
Ученые из 5 стран обсудят социокультурный потенциал и перспективы Русского мира 5
10:33
Захарова попросила американского журналиста извиниться перед русскими 8
10:30
50 млрд рублей кредитного портфеля: итоги 2018 года ВТБ в Алтайском крае 0
10:27
Все выгодные предложения в одном месте: где можно купить квартиру со скидкой 0
10:24
Новый перевозчик начал обслуживать три автобусных маршрута в Барнауле 7
10:16
Хоккеист из Барнаула Андрей Свечников забросил победную шайбу в матче НХЛ 0
10:03
Названы три "жульнические схемы" по взиманию платы за вывоз мусора 6
10:00
Дом мёда спешит на помощь: восполняем дефицит белка и заменяем сладкое 1
09:48
Виктор Томенко рассказал Мутко о реализации жилищных нацпроектов на Алтае 1
09:32
Сезон паводка: как сделать воду, которую мы пьем, безопасной 0
09:23
Цену шампанского хотят повысить на четверть из-за роста акцизов, НДС и тарифов 5
09:12
Минтруд рассказал о новых правилах расчета прожиточного минимума пенсионера 4
09:02
Революция в долевом строительстве: как выбрать надежного застройщика 0
08:51
Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме 0
08:41
Первый долларовый триллионер может появиться на Земле к 2040 году 4
08:32
100 000 рублей на свой бизнес и бесплатное обучение получат алтайские мамы 7
08:18
Минобороны сообщило о гибели троих российских военных в Сирии 4
08:01
Люди-невидимки: каково быть человеком, которому никто и руки не протянет 10
07:50
Опасно, если не лечить: врач о правде и мифах об эпилепсии 0
07:47
Британская гостья в Голливуде: лучшие фото Киры Найтли 0
07:34
Это вам "По вкусу": скоростной серфинг в интернете и полный пакет ТВ каналов 0
07:22
Режиссер Алексей Логачев о "Самоубийце", Барнауле, цензуре и деле Серебренникова 3
07:15
Градостроительный совет при администрации Барнаула: зачем нужен и что решает 2
07:03
Квартиру с камином, сауной и джакузи продают в центре Барнаула за 14,5 млн руб. 4
06:48
"Он у нас хороший": слушания по делу нападений на военных проходят на Алтае 8
06:32
Забавные переписки водителей и пассажиров такси 1
06:23
Стало известно, каким будет внутри обновленный "Старый базар" в Барнауле 1
06:14
Тепло до +13 и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 марта 0
06:01
Нужно приостановить: алтайские справороссы раскритиковали "мусорную реформу"  6
05:58
Министр образования Алтая пригласил на прием уволенную из-за фото учительницу 55
04:55
Социологи объяснили, почему красивые женщины редко бывают начальницами 2
03:55
Датские исследователи создали бесполый голос для голосового помощника 0
02:35
Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов 4
01:25
Необычную связь между долголетием и гормонами раскрыли биологи 0
00:34
Ученые попытались объяснить, почему Вселенная стала прозрачной 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.