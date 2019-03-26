Министерство просвещения России выяснит причины увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, фотография которой стала причиной скандала в школе, сообщает "Интерфакс".

"Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся", – отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Как подчеркнули в ведомстве, директору школы стоило бы заняться налаживанием взаимоотношений на уровне учителя – родители, а не выступать в качестве провокатора конфликтов.

Также отмечается, что администрации школ должны способствовать выстраиванию атмосферы понимания между педагогическим и родительским сообществом.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал историю с увольнением Кувшинниковой. "Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на прием. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии", – отметил Костенко.

Более того, Костенко подчеркнул, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

Увольнение преподавателя барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой получило широкий общественный резонанс. Как сообщила сама педагог, все началось с публикации в соцсетях фотографий в платье и закрытом купальнике. Она хотела поддержать зимнюю Универсиаду в Красноярске, но вместо этого вызвала осуждение одной из родительниц учеников, на сторону которой встала школьная администрация. В результате педагог была вынуждена оставить работу.