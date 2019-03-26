Бывшая участница "Дома-2" Нонна Щукина подала заявление на телеведущего Андрея Малахова, который, по ее словам, ударил ее в гримерке после съемок очередного выпуска передачи, сообщает телеканал "360". В команде Малахова, как отмечается, считают всю историю бредом.

Директор Малахова Алексей Миндель, комментируя телеканалу ситуацию, назвал бредом обвинения со стороны Щукиной. "Я даже этот бред комментировать не хочу. Реально", – сказал он.

О претензиях Щукиной стало известно сутки назад. Она записала видеообращение, в котором рассказала, что ее избили за кулисами передачи Малахова. По ее словам, таким образом ее попросили не срывать рабочий процесс.

Отмечается, что инцидент якобы произошел 20 марта во время записи передачи "Прямой эфир". Как рассказала Щукина полиции, после окончания съемок Малахов затащил ее в гримерку и несколько раз ударил рукой по лицу, причем от первого удара девушка якобы ударилась об раковину.

На следующий день Щукина, как она сама рассказала, обратилась к врачам, которые зафиксировали ушибы мягких тканей головы и перенапряжение капсульно-связочного аппарата шеи. Получив выписку, она написала заявление в полицию.

Стоит отметить, что экс-участница "Дома-2" уже заручилась поддержкой известного адвоката Александра Трещева. "Это не шутка и не розыгрыш к 1 апреля", – написал он в своем Instagram. Он отметил, что взялся помогать Щукиной бесплатно, чтобы не дать замолчать эту историю.