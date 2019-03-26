Собственный мобильный оператор может появиться у российских военных

Подконтрольный Министерству обороны оператор "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора.

В марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. В частности, закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.

Отмечается, что MVNO "Воентелекома" будет работать на сетях Tele2. По словам одного из источников издания, целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, подтверждает другой источник.

Жители военных городков – это аудитория фиксированного доступа в интернет "Воентелекома", логично распространять на них и услуги нового виртуального оператора, объясняет сотрудник компании-партнера "Воентелекома". А если "Воентелеком" собирается подключать в первую очередь военные городки, ничто не препятствует виртуальному оператору обслуживать и всех военных, находящихся в зоне действия сетей, на которых он будет работать.

Сообщается, что у "Воентелекома" будет full MVNO – означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек. Такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

Источники издания подчеркивают, что при существенных инвестициях реально обеспечить дополнительную защиту сети, например, криптографией, чтобы трафик приходил на один сервер, перешифровывался и направлялся дальше уже обновленным и в защищенную сеть. Полный контроль над виртуальным оператором также позволяет самостоятельно шифровать данные для усиления безопасности, собирать и анализировать данные по договору с абонентом, вводить любые специальные настройки и ограничения.