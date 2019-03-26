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Собственный мобильный оператор может появиться у российских военных

, ИА "Амител"
При существенных инвестициях реально обеспечить дополнительную защиту сети
Ранее был принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета / Фото: thickpolicy.media

Ранее был принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета / Фото: thickpolicy.media

Подконтрольный Министерству обороны оператор "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора.

В марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. В частности, закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.

Отмечается, что MVNO "Воентелекома" будет работать на сетях Tele2. По словам одного из источников издания, целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, подтверждает другой источник.

Жители военных городков – это аудитория фиксированного доступа в интернет "Воентелекома", логично распространять на них и услуги нового виртуального оператора, объясняет сотрудник компании-партнера "Воентелекома". А если "Воентелеком" собирается подключать в первую очередь военные городки, ничто не препятствует виртуальному оператору обслуживать и всех военных, находящихся в зоне действия сетей, на которых он будет работать.

Сообщается, что у "Воентелекома" будет full MVNO – означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек. Такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

Источники издания подчеркивают, что при существенных инвестициях реально обеспечить дополнительную защиту сети, например, криптографией, чтобы трафик приходил на один сервер, перешифровывался и направлялся дальше уже обновленным и в защищенную сеть. Полный контроль над виртуальным оператором также позволяет самостоятельно шифровать данные для усиления безопасности, собирать и анализировать данные по договору с абонентом, вводить любые специальные настройки и ограничения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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