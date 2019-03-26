Бывшая "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко, которую накануне лишили титула и короны, в своем Instagram рассказала о некоторых сторонах конкурсов красоты.

"Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы!" – написала Семеренко.

По ее словам, победа в таких соревнованиях дается непросто и становится не только праздником, но и испытанием. Случившееся, как она отметила, сделало ее "гораздо сильнее".

"Я для себя урок прошла и отлично теперь понимаю, что за это время стала гораздо сильнее. Отличная школа жизни", – призналась Семеренко.

"Мне не очень важно – будет у меня титул или нет. Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха. В любом случае, как бы обо мне не сказали, какие мне бы не ставили диагнозы, я буду идти вперед. И не назло всем, а просто потому что я люблю развиваться и побеждать – по-другому жить не умею", – добавила она.

Единственное, что удивило Семеренко, – отношение к победительницам конкурсов красоты в стране: "Если вы так не любите девушек, которые выигрывают в конкурсах, может, не надо их вообще проводить? Зачем тогда делать пафосные названия "Мисс Россия, "Мисс Москва", если для вас победительницы – объект насмешек, сплетен?.." – задалась вопросом модель.

Также ее "немного удивляет то отношение, которое формируется в нашей стране к победительницам конкурсов красоты". Ранее в соцсетях сообщалось, что победительница по жизни предоставляет некоторые услуги, а сам конкурс якобы стал для нее стартовой площадкой, в который она вложилась, чтобы поднять себе цену.

Ранее сообщалось, что впервые более чем за 20-летнюю историю конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны королевы красоты. По словам организаторов, Семеренко не выполнила обязанности по годовому контракту. Отмечалось, что ее не было ни на одном мероприятии, которые для победительницы являются обязательными, в то время как в своем Instagram она показывала очень насыщенную жизнь.