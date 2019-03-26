Все ледовые переправы закрыты в Алтайском крае, официально сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"С 25 марта 2019 года на территории Алтайского края закрыты все ранее разрешенные ледовые переправы. Последняя ледовая дорога через реку Обь в городе Камень-на-Оби (грузоподъемность 5 тонн) была закрыта 25 марта", – проинформировали в экстренном ведомстве.

В целом на контроле МЧС находились восемь официально разрешенных ледовых переправ. Спасатели подчеркивают, что выход транспортных средств на лед за пределами организованных и прошедших техническое освидетельствование ледовых переправ запрещен.