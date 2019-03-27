Примерно половина из новых базовых станций позволила запустить мобильный интернет четвертого поколения в новых локациях края. Остальная часть конструкций увеличила зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска.

В 2018 году сеть LTE впервые была запущена в 20 населенных пунктах Алтайского края. Теперь загружать тяжелый контент, смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети на высоких скоростях могут жители и гости Заринска, Рубцовска, Ярового, Белокурихи, Алейска, Тальменки, а также сел и поселков Первомайского района: Рассказиха, Боровиха, Бобровка, Первомайское, Зудилово, Повалиха, Фирсово, Лесной, Санниково, Логовое, Березовка.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал на других LTE-частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом, оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

"Развитие LTE не только в городе, но и в пригороде и районах – это верный шаг в обеспечении уверенного покрытия на территории, – поделился Анатолий Захаров, территориальный управляющий Алтайского кластера "Билайн". – Ведь рабочая и личная жизнь многих жителей Барнаула связана с краем: сюда отправляются в командировки, места отдыха или здесь живут их родные и близкие, с которыми необходимо постоянно поддерживать связь. Нам важно обеспечить максимальный комфорт в процессе пользования услугами "Билайна".

Улучшения позитивно отразились на пользовании LTE абонентами: число пользователей сети четвертого поколения в Алтайском крае увеличилось на 15%, трафик в сети LTE вырос на 51%.