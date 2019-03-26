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Назначен новый главный железнодорожник Алтайского края

, ИА "Амител"
Им стал Андрей Кульдишов
Нового управленца представили губернатору Виктору Томенко / Фото: vk.com/id292392198

Нового управленца представили губернатору Виктору Томенко / Фото: vk.com/id292392198

Новый главный железнодорожник назначен в Алтайском крае – им стал Андрей Кульдишов, который ранее работал заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, начальник ЗСЖД Александр Грицай представил губернатору Виктору Томенко своего нового заместителя по Алтайскому управлению.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что прежнего руководителя Алтайского территориального управления ЗСЖД Евгения Вейде перевели на аналогичную должность в Кузбасс.

Андрей Александрович Кульдишов родился в 1973 году в поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области. В 1999 году окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности "Электрический транспорт, инженер путей сообщения – электромеханик". Трудовую деятельность начал на Кемеровской железной дороге в должности помощника машиниста электровоза локомотивного депо Мундыбаш. Потом также на Кузбассе работал машинистом электровоза, ревизором по безопасности движения поездов, заместителем главного ревизора по безопасности движения поездов Беловского подотдела Западно-Сибирской железной дороги. В 2010 году назначен на должность заместителя главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов Западно-Сибирской железной дороги, затем трудился начальником эксплуатационного локомотивного депо Белово, главным инженером Западно-Сибирской дирекции тяги. С 2015 года работал заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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