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Бизнесу приготовиться: кредитование субъектов МСП под 8,5%

, ИА "Амител"
Льготные кредиты предоставляются предприятиям, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики

В конце февраля вступила в действие новая программа Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, которая фиксирует процентные ставки по кредитам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики. 

В число приоритетных включены такие отрасли, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, переработка, распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, обработка и утилизация отходов и т.д. Это лишь малый перечень субъектов МСП.

СИБСОЦБАНК является уполномоченным банком, реализующим инвестиционные проекты при поддержке Министерства экономического развития, акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Процентная ставка составляет не более 8,5% в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заемщик может получить инвестиционный кредит на реализацию проекта в размере от 3 миллионов рублей на срок до 5 лет или заем на пополнение оборотных средств в размере от 3 млн рублей на срок до 3 лет.

"Теперь наши клиенты могут получить расширенный доступ к финансовым ресурсам, привлечь средства, необходимые для поддержки и развития деятельности. Мы видим высокую востребованность кредитов с применением различных механизмов льготного финансирования у предпринимателей", – подчеркнула Ольга Бережнова, начальник отдела по кредитованию юридических лиц ООО "СИБСОЦБАНК".

Также в 2019 году в банке продолжит действовать программа стимулирования кредитования субъектов МСП "Программа 6,5".  Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой при сумме займа не менее 3 млн рублей. Для малых предприятий ставка составляет 10,6% годовых, для средних предприятий –  9,6% годовых. 

Заявки на кредитование под 8,5% уже принимаются. Получить более подробную информацию можно на сайте банка или по телефону (3852) 37-02-25.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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