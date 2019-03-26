Жительница Шипуновского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в апреле прошлого года женщина на территории кладбища обнаружила мешок с находящимся в нем обрезом, изготовленным из двуствольного гладкоствольного бескуркового охотничьего ружья модели ИЖ-58.
"Не ставя в известность членов своей семьи, гражданка отвезла найденное оружие домой, после чего стала хранить его в хозяйственной постройке. После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обрез был изъят", – добавляют в ведомстве.
Свою вину селянка признала, раскаявшись в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Хотела быть похожа на Милу Йолович?
в хрустальный шар глядя нашли? Или с обрезом бегала и прилюдно прятала?
обрез мужа - оперативного сотрудника местного отдела полиции.
Вилы , лопата и автомобиль опаснее обреза, а тем не менее за них не садят. Статья существует из-за страха властей перед огнестрельным оружием.