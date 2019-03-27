Реставрация гостиницы "Алтай", являющейся памятником архитектуры и объектом культурного наследия, стала знаковым для нашего города событием. Ремонтные работы продолжались на протяжении года и были завершены в январе 2019. Различные проектные группы были приглашены и задействованы для строительства, реставрации здания, работы над интерьерами и внутренними пространствами гостиницы "Алтай". Перед всеми стояла непростая задача – дать новую жизнь старым стенам без потери аутентичной атмосферы, а также модернизировать гостиницу в соответствии с современными требованиями, сохранив при этом богатую фактуру исторического здания середины ХХ века.

Эклектичный стиль исторического здания, соединивший неоклассицизм и ар-деко, задал направление, в котором был разработан дизайн общественных зон. Парадность этих пространств с их чистыми линиями и благородной лаконичностью форм была сохранена и подчеркнута, а также восстановлены и отреставрированы широкая лестница, лепнина и колонны.

Особое внимание уделено проектированию лобби, которое необходимо было сделать максимально функциональным, несмотря на его небольшую площадь. Результатом точно выверенных архитектурно-планировочных решений стал ресепшен с комфортным пространством для приема и размещения гостей, бар, кофейня и лаундж-зона, служащая не только для отдыха, но и используемая как конференц-зал или переговорная.

Для работы с интерьерами гостиницы была приглашена студия "МАСШТАБ": руководитель проекта – дизайнер-декоратор Щастливец Т., архитектор-дизайнер Пономарев С., архитектор-дизайнер Третьяков М.

Гостиница располагает богатым номерным фондом: 79 комфортабельных, современных номеров различных ценовых категорий. На первом этаже гостиницы находится круглосуточная кофейня и бар: здесь вы сможете насладиться, пожалуй, лучшим в городе кофе.

Ждем вас в гости!

Гостиница "Алтай"

г. Барнаул, пр. Ленина, 24

Тел.: 8 800 700‑36-50, +7 3852 76‑24-24

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