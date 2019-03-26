Мошенники похитили около 50 000 рублей у жительницы Алтайского района, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили в краевом главке МВД.

В ведомстве уточняют, что накануне женщине 1985 года рождения поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, в котором женщина постоянно обслуживается.

"Неизвестные сообщили, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавили, что это, скорее всего, мошенники. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все ее данные. Женщина продолжила разговор и сообщила номер карты и ее код. После этого произошло списание денежных средств в сумме около 50 тысяч рублей", – добавляют в полиции.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными.