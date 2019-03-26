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Алтайский комбинат запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе

, ИА "Амител"
Тем самым на предприятии реализуется идея безотходного производства

На Павловском деревообрабатывающем комбинате запущен энергетический центр мощностью 72 МВт. Он обеспечивает производственные процессы комбината, где в скором времени начнется выпуск плит МДФ. Энергоцентр использует биотопливо – низкокачественную щепу, кору, опилки, низкосортную древесину, бракованное волокно, плитные обрезки. До запуска комбината энергоцентр работает в режиме ожидания потребителей. Проходят тестовые пуски. По оценке экспертов, энергоцентр Павловского ДОКа – один из самых мощных в Сибири, работающих на биотопливе.

– При производстве плит МДФ требуются большие тепловые мощности для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений, – рассказал начальник отдела производства ЛХК "Алтайлес" Алексей Гильманов. – Тепловые ресурсы для плитного производства вырабатываются энергетическим центром. Топливная камера энергоцентра, работающая на биомассе, способна производить 52 МВт энергии, которая обеспечивает нагрев термического масла (40 МВт), пара (10 МВт), обогрев цеховых помещений (5 МВт). Также в составе энергетического центра имеется две газовые горелки, мощностью 10 МВт каждая. Газовые горелки обеспечивают нагрев теплоносителя технологического оборудования (термическое масло) в моменты пиковых нагрузок – при изменении параметров производственного цикла и в зимний период времени.

Павловский ДОК – это пример безотходного производства, когда в качестве сырья для получения энергии и производства продукции используется древесная биомасса. По мнению экспертов рынка, это один из самых перспективных возобновляемых источников энергии. Биомасса доступна там, где есть леса и образуются отходы производственной деятельности. Во многих регионах страны использование этого альтернативного источника энергии возрождается с нуля благодаря появлению глубокой переработки древесины.

В Алтайском крае внедрением биомассы в качестве альтернативного источника энергии занимается лесная холдинговая компания "Алтайлес". В 2014 году компания стала победителем Международного конкурса Evolution Awards* в номинации "Лучшая компания – производитель альтернативной энергии" за использование отходов производства в качестве топлива для котельных.

*Эволюшн Эвордс – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2019 14:49
- гость -

Какое громкое название Биотопливо! Уголь и нефть так то, то же Биотопливо тогда

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26.03.2019 15:23
СоВоК

Гордость берёт за наших лесоводов.Перейти на безотходное производство это успех и мечта любого производства в любой сфере.Удачи.

0  0
26.03.2019 15:31
Алексей

Переработка отходов производства - это высший пилотаж. Удачи и лёгкого пуска всего производства

0  0
26.03.2019 15:33
пума

Хоть кто то настоящим делом занимается, а не языком молотит. Поздравляю, успехов вам в вашем не лёгком деле!

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