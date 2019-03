Конор Макгрегор объявил об окончании своей карьеры в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор в своем Twitter сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!