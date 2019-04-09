Зачем нужна банковская гарантия и как ее получить: инфографика

Сегодня все чаще бизнес, участвующий в государственных или коммерческих закупках, обращается в банки за банковской гарантией. Это документ, по которому банк, выступающий гарантом, обязан выплатить заказчику-бенефициару денежные средства в случае неисполнения обязательств исполнителем.

Гарантия позволяет участвовать в конкурсах, не изымая из оборота собственные средства для подтверждения своей состоятельности. Насколько востребован такой инструмент – свидетельствуют цифры.

По данным аналитиков онлайн-сервиса Fintender.ru за прошедший год только по госзакупкам (44-ФЗ) банки выдали более 700 тысяч гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей. Это на 13,8% больше, чем в 2017 году по количеству выдачи и на 8,5% по сумме.

Наибольшее число выданных гарантий пришлось на "Совкомбанк" – более 147 тысяч по итогам прошлого года. Из них 4 тысячи банк выдал в Алтайском крае, а всего в регионе в минувшем году оформлено 15 тысяч гарантий.

Интерес заказчиков к гарантиям вырос не только потому, что бизнес распробовал этот инструмент (исполнителям удобнее не вносить свои средства для обеспечения, а воспользоваться гарантией), но и потому что расширился список процедур и контрактов, для которых необходимо обеспечение. По 44-ФЗ банковская гарантия – обязательное условие участия в конкурсе.

Более того, эксперты отмечают рост числа онлайн-сервисов, где оформить заявку и подать документы на выпуск банковской гарантии можно без посещения банка. Их преимущества в оперативности, возможности оформить заявку через интернет и простой процедуре получения гарантии. При этом гарантии по госконтрактам имеют право выдавать не все банки. По закону банковскую гарантию может выдавать только то кредитное учреждение, которые внесено в соответствующий реестр Минфина РФ. За соблюдением закона четко следит Банк России.

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Один из таких сервисов – Fintender.ru. Он позволяет получить банковскую гарантию для участия в закупках, на возврат аванса, исполнение контракта, а также несколько видов коммерческих гарантий. Кроме того, через Fintender.ru оформляются тендерные кредиты и кредиты на исполнение контракта. Важно, что гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить без открытия расчетного счета. Удобно, что заявка подается без личного посещения банка, а онлайн, то есть откуда угодно. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе и предоставить квалифицированную электронную цифровую подпись.

Весь документооборот здесь проходит в электронном формате и полностью защищен. Заполнение заявок максимально автоматизировано. Часть необходимой информации по конкурсу или тендеру система находит сама и запоминает ее.

Загруженные однажды в систему фото- и скан-копии документов сохраняются в архиве клиента и доступны при каждой следующей заявке. Так что во второй и последующие разы заполнять придется минимум данных, в очередной заявке неизменные данные будут вписаны автоматически. Оперативность работы обеспечивает бот с искусственным интеллектом.