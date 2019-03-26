Предпринятых мер, как полагают граждане, не достаточно / Фото: "Мобильный репортер" Amic.ru

Жильцы многоквартирных домов в барнаульском квартале 2011 опасаются повторения наводнения в своих дворах, которое произошло весной 2016 года.

Как сообщила порталу Amic.ru наша читательница через специальную функцию "Мобильный репортер", к домам по адресам Солнечная поляна, 105 и 111, а также Взлетная, 58 подступают талые воды.

"Все, что было сделано – это мешки с песком, которые перегородили въезд во двор трех домов. В 2016 году уже был печальный случай, когда машины плавали вокруг домов. Мы боимся повторения этой ситуации", – отмечает горожанка.

Напомним, что в самом конце марта – начале апреля 2016 года в квартале 2011 произошло сильное наводнение. Местным жителям пришлось всю ночь спасать свои автомобили от внезапно нахлынувших талых вод. В некоторых домах затопило подвалы и было отключено электричество.