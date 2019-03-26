Фото: "Барнаул 22"
Водители компании "АГАС-Транс" 26 марта в поселке Южный вышли на пикет против решения мэрии Барнаула. Представители компании утверждают, что лишились права осуществлять перевоз пассажиров на маршрутах № 33, 77 и 121 из-за нечестного конкурса. В мэрии же краевой столицы утверждают, что все процедуры были проведены с соблюдением законодательства и пассажиры никак не пострадают от выяснений отношений с "АГАС-Трансом".
Так, 26 марта на маршрутах №33, 77, 121 сменился перевозчик. Им стала компания Юрия Матусовича из Бийска "Транс-Лайн". При этом одновременно с этим ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута №55, что привело к проблемам в наукограде. В дело вмешалась местная администрация, которая грозила применить к перевозчику штрафные санкции. До этого же по барнаульским маршрутам №33, 77, 121 возила людей много лет компания "АГАС-Транс". Однако в ноябре прошлого года по итогам конкурса победила компания "Транс-Лайн".
"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировала результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну". 22 марта мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на некоторое время, пока идут судебные разбирательства. Документы принимались с 11:00 до 11:30. В этот же день комиссия посмотрела автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых баллов победу одержал "Транс-Лайн".
Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин сообщил, что конкурсные процедуры на право осуществления перевозок по маршрутам №33, 77, 121 начались в четвертом квартале 2018 года. В связи с тем, что компания "АГАС-Транс" не согласилась с итогами конкурса, были процедуры обжалования. По предписанию антимонопольной службы результаты конкурса аннулированы.
"Нам было важно, чтобы 26 марта горожане, пользующиеся этими маршрутами, смогли поехать по своим делам. В соответствии с действующим законодательством мы провели так называемый короткий конкурс, порядок которого утвержден постановлением администрации города. Он состоялся в пятницу, 22 марта. На конкурс также было подано две заявки – от АТП "АГАС-Транс" и "Транс-Лайн". Оценка транспортных средств по критериям, влияющим на качество перевозок, осуществлялась с участием представителей депутатского корпуса города, в присутствии обеих компаний-перевозчиков. В результате по количеству баллов победителем стало ООО "Транс-Лайн". Перевозчику выдано временное свидетельство", – сообщил Сергей Щукин.
При этом сейчас "Транс-Лайн" работает в неполном штате. Из необходимых 49 маршруток на линию вышли только 41. Перевозчик пока не закончил формировать штат и подбор водителей, но обещает закончить эту работу уже в ближайшее время.
"На сегодняшнее утро перевозчик "Транс-Лайн" осуществил в полной мере выход техники на маршруты. Это подтверждают данные системы мониторинга. Срывов в работе общественного транспорта не было. Это организация, ставшая победителем в результате открытого конкурса. Техника, которая эксплуатируется на данных маршрутах, прошла конкурсную оценку, она соответствует нормам и требованиям действующего законодательства. Организация работает в штатном режиме", – сообщил журналистам заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.
Комментарии
Пустите пожалуйста новый маршрут с Урожайного в Центр. 27 не справляется!!!!!!!!! Утром жуткая давка и переполненные газели!!!!! Район застраивается, нужен новый транспорт!
Убивать друг друга готовы за сверхубыточный бизнес. Может нужно тарифы посчитать?
Старый перевозчик работал отлично.
чего они так возбудились то? они постоянно ноют об убыточном бизнесе. врут поди?
Смешно, убыточный бизнес поделить не могут))))
население как раз жаловалось, что автобусы были плохие.
вот пришел новый перевозчик. теперь заживем!!!