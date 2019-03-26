Фото: "Барнаул 22"

Водители компании "АГАС-Транс" 26 марта в поселке Южный вышли на пикет против решения мэрии Барнаула. Представители компании утверждают, что лишились права осуществлять перевоз пассажиров на маршрутах № 33, 77 и 121 из-за нечестного конкурса. В мэрии же краевой столицы утверждают, что все процедуры были проведены с соблюдением законодательства и пассажиры никак не пострадают от выяснений отношений с "АГАС-Трансом".

Так, 26 марта на маршрутах №33, 77, 121 сменился перевозчик. Им стала компания Юрия Матусовича из Бийска "Транс-Лайн". При этом одновременно с этим ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута №55, что привело к проблемам в наукограде. В дело вмешалась местная администрация, которая грозила применить к перевозчику штрафные санкции. До этого же по барнаульским маршрутам №33, 77, 121 возила людей много лет компания "АГАС-Транс". Однако в ноябре прошлого года по итогам конкурса победила компания "Транс-Лайн".

"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировала результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну". 22 марта мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на некоторое время, пока идут судебные разбирательства. Документы принимались с 11:00 до 11:30. В этот же день комиссия посмотрела автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых баллов победу одержал "Транс-Лайн".

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин сообщил, что конкурсные процедуры на право осуществления перевозок по маршрутам №33, 77, 121 начались в четвертом квартале 2018 года. В связи с тем, что компания "АГАС-Транс" не согласилась с итогами конкурса, были процедуры обжалования. По предписанию антимонопольной службы результаты конкурса аннулированы.

"Нам было важно, чтобы 26 марта горожане, пользующиеся этими маршрутами, смогли поехать по своим делам. В соответствии с действующим законодательством мы провели так называемый короткий конкурс, порядок которого утвержден постановлением администрации города. Он состоялся в пятницу, 22 марта. На конкурс также было подано две заявки – от АТП "АГАС-Транс" и "Транс-Лайн". Оценка транспортных средств по критериям, влияющим на качество перевозок, осуществлялась с участием представителей депутатского корпуса города, в присутствии обеих компаний-перевозчиков. В результате по количеству баллов победителем стало ООО "Транс-Лайн". Перевозчику выдано временное свидетельство", – сообщил Сергей Щукин.

При этом сейчас "Транс-Лайн" работает в неполном штате. Из необходимых 49 маршруток на линию вышли только 41. Перевозчик пока не закончил формировать штат и подбор водителей, но обещает закончить эту работу уже в ближайшее время.

"На сегодняшнее утро перевозчик "Транс-Лайн" осуществил в полной мере выход техники на маршруты. Это подтверждают данные системы мониторинга. Срывов в работе общественного транспорта не было. Это организация, ставшая победителем в результате открытого конкурса. Техника, которая эксплуатируется на данных маршрутах, прошла конкурсную оценку, она соответствует нормам и требованиям действующего законодательства. Организация работает в штатном режиме", – сообщил журналистам заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.