Сладко и гладко: в Барнауле открылась студия депиляции Sahar&Vosk

17 марта в Барнауле, в самом центре, на проспекте Ленина, 26 открылась красивая, стильная, современная студия Sahar&Vosk – самая крупная в СНГ сеть студий доступной депиляции в сегменте удаления волос. Уже открыто 70 салонов по России, странам СНГ и Европе.
Преимущества Sahar&Vosk перед другими салонами и частными мастерами:
- жесткие санитарные правила и нормы;
- профессиональные мастера, имеющие все необходимые дипломы и сертификаты, подтверждающие их квалификацию;
- в студии только профессиональные услуги по удалению нежелательных волос на любом участке тела и мужчинам, и женщинам любого возраста (подросткам от 13 лет в присутствии родителей);
- доступные цены (от 150 рублей – это самая доступная цена оказания подобных услуг среди профессионалов, а не на дому);
- приятный персонал;
- стерилизация инструментов и материалов на специальном медицинском лицензированном оборудовании;
- хранение инструментов в индивидуальных крафт-пакетах в ультрафиолетовых шкафах;
- кварцевание кабинетов после каждого посетителя;
- удобное расположение студии;
- запись онлайн и по телефону (на сайте или в мобильном приложении sahar&vosk, по телефону студии 89237769888);
- возможность прийти с детьми.
Почему так дешево?
У нас свое производство косметики и сахарной пасты – SV lab, на всю сеть мы делаем очень большие закупки продукции и оборудования, поэтому получаем хорошие скидки от поставщиков, следовательно, можем держать цены как у мастеров на дому, – рассказывает франчайзи-партнер и руководитель студии Евгения Деханд.
Sahar&Vosk специализируется только в сфере удаления волос, поэтому достигла в этом совершенства.
Три основных направления:
- шугаринг – удаление волос с помощью сахарной пасты;
- ваксинг – удаление волос с помощью воска;
- лазерная эпиляция – удаление волос с помощью гибридного лазерного луча.
Миссия Sahar&Vosk – делать людей счастливыми и уверенными в себе. В честь открытия студия дарит 50% скидку на абонементы лазерной эпиляции. И скидку 50% на комплексы шугаринга.
Sahar & Vosk
Студия доступной депиляции
Пр. Ленина, 26
Часы работы: ежедневно 10:00–21:00
Тел.: 8-923-776-98-88
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Комментарии
всего отовсюду?
а что там мальчонке удаляли?
Да уж, работёнка... волосья дёргать....
Сколько же надо выдрать волос, чтоб это все окупить((((( и всех накормить(
Все это не про Барнаул, к сожалению(