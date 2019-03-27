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Прокачай бизнес на бесплатной конференции "Бизнес24" в Барнауле

, ИА "Амител"
Здесь можно приобрести новый опыт и свежие идеи, а также перспективные знакомства в деловой среде

Какие у вас планы на 5 апреля?

Пятница – прекрасный день для прокачки бизнеса. Отпустите рутину и задачи ваших подчиненных. Представьте, вам не надо работать за десятерых! Как это сделать, сможете узнать абсолютно бесплатно на конференции "Бизнес24".

Что вас ждет на конференции?

– Презентация на большом экране кинотеатра новой версии приложения "Битрикс24" в реальном времени из Москвы. Вы первыми узнаете о новинках продукта и о том, какой должна быть современная CRM;

– Нетворкинг. В кругу бизнесменов Барнаула вы обмениваетесь опытом и идеями, как развивать компанию и повышать продажи;

– Консультация от партнеров "1С-Битрикс". Живое общение со специалистами без телефонных звонков и писем, сразу на мероприятии;

– Интересные спикеры. Вы узнаете, кто тратит ваши деньги, или почему бизнес не развивается и возможно ли купить верность клиентов;

– Мастер-классы и разборы функционала самого "Битрикс24".

"Как же мне найти время на посещение конференции?" – спросите вы. Поймите, чтобы было время на семью, хобби, отдых, сначала его надо инвестировать в самого себя. Полученные знания вы используете для повышения продаж и автоматизации бизнес-процессов в компании. Если этого не сделать сейчас, так и останетесь с дефицитом времени и со 100500 нерешенных задач. 

Посмотрите программу конференции и принимайте решение об участии. Вас ждет крутой контент и море адреналина, которые помогут выйти за пределы ежедневной рутины и найти новые силы для развития бизнеса.

Когда? 5 апреля 2019 года в 14:00 (регистрация начинается в 13:30).

Где? Барнаул, ул. Балтийская, 16, кинотеатр "Формула", ТРЦ "Праздничный".

Как принять участие бесплатно? Зарегистрироваться по адресу: https://event.altasib.ru/?utm_source=amic и прийти.

Количество мест строго ограничено, успейте записаться на конференцию сейчас.

Зарегистрироваться

Если у вас есть вопросы, получите дополнительную информацию в компании "АЛТАСИБ" по телефону +7 (3852) 555-807 или электронной почте event@altasib.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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