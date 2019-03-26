В результате ДТП никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22

Автобус врезался с бетонную опору в центре Барнаула днем во вторник, 26 марта, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

Авария произошла в районе здания № 42. В Госавтоинспекции уточнили, что в момент инцидента автобус был пуст. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.